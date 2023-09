Les députés Daniel Qavvik et Joelie Kaernerk ont ​​été élus samedi au conseil exécutif du Nunavut.

Le vote a eu lieu lors du Forum du leadership du Nunavut, convoqué en raison de la démission de Joanna Quassa et de Craig Simailak du conseil exécutif pour des raisons familiales.

Les deux hommes ont battu le député de Kugluktuk, Bobby Anavilok, lors d'un scrutin secret organisé par leurs collègues députés de l'Assemblée législative.

La députée d'Uqqummiut, Mary Killiktee, avait également été nommée, mais a refusé la responsabilité.

Daniel Qavvik, qui représente la Baie d'Hudson, est un ancien agent de protection de la nature. Il a été élu pour la première fois en octobre 2021.

Je m’en réjouis et je suis très heureux , a déclaré Daniel Qavvik, après l’annonce des résultats. Beaucoup de travail nous attend.

Joelie Kaernerk, qui représente Amittuq, a été élu pour la première fois en 2017. Il a auparavant travaillé pour le ministère de la Justice du Nunavut et a été conseiller municipal de Sanirajak.

Je suis enthousiaste et je mettrai tous les efforts dans ce nouveau rôle , a-t-il dit après son élection.

Ouvrir en mode plein écran L'Assemblée législative du Nunavut, lors du dépôt de deux rapports de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, le 30 mai 2023. Photo : David Gunn

Le Nunavut a un gouvernement de consensus, ce qui signifie qu'il n'y a pas de parti politique. Les membres du conseil exécutif sont élus par les autres membres lors d’un vote secret, après avoir prononcé un bref discours et répondu à des questions.

Par la suite, le premier ministre décide le portefeuille que détiendront les membres du conseil exécutif.

Le premier ministre P.J. Akeeagok rencontrera ce weekend les nouveaux membres du conseil exécutif pour discuter de leur portefeuille, qui seront annoncés lundi.

À la suite de son élection, Daniel Qavvik a exprimé le souhait d’être responsable de l’environnement, tandis que Joelie Kaernerk s’est dit intéressé par la Justice ou le Patrimoine.

Avant leur démission du conseil exécutif, Joanna Quassa et Craig Simailak étaient respectivement ministre de l’Environnement et de l’Énergie et ministre de la Justice.

