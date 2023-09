Dans le sud de l’Ontario, le fulgore tacheté inquiète toujours

Le gouvernement canadien en appelle à la vigilance de ses citoyens alors que la menace du fulgore tacheté plane sur le pays. Cet insecte, aux couleurs éclatantes mais aux conséquences dévastatrices pour l'agriculture, est en train de faire des ravages chez nos voisins du sud.

Et c’est au mois de septembre que la vigilance est la plus importante, selon Olivier Morin, biologiste à l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Au mois de septembre, ce sont des adultes qui sont présents. [...] L'insecte est plus facile à voir , dit-il.

Originaire d'Asie, le fulgore tacheté a réussi à se propager rapidement aux États-Unis. Sa présence a été confirmée dans 14 États, dont le Michigan, l'État de New York, l'Ohio et la Pennsylvanie, qui partagent des frontières avec le Canada.

Le sud de l'Ontario est particulièrement à risque. Il y a des populations [du fulgore tacheté] qui sont établies, qui se reproduisent à Buffalo, de l'autre côté de la frontière , explique M. Morin.

Ces insectes s'attaquent aux arbres fruitiers, aux plantes ornementales et aux arbres ligneux, ce qui suscite une grande inquiétude dans le sud de l'Ontario, où les cultures de fruits sont une source majeure de revenus.

La présence de l’insecte a été détectée au pays à quelques reprises, explique M. Morin. On a trouvé des spécimens de fulgore tacheté qui ont réussi des incursions au Canada [...] mais jusqu'ici, on ne l'a pas trouvé dans l'environnement.

Mais, même si celui-ci confirme qu' on voit de plus en plus d'incursions , il ajoute que rien n'indique, du moins à ce stade-ci, qu'il est installé au Canada, qu'il s'y reproduit .

Pour lutter contre l'invasion potentielle de ce ravageur, le gouvernement canadien exhorte les voyageurs qui reviennent des régions infestées des États-Unis à prendre des précautions. Sur le site web de l'ACIA, il est indiqué : Si vous revenez de régions infestées des États-Unis, il est important de ne pas accidentellement transporter ces ravageurs au Canada. Vérifiez votre voiture, votre autocaravane, votre remorque ou votre véhicule récréatif avant de faire le voyage de retour.

Cette information est extrêmement pertinente pour nous. Ça nous permet d'orienter nos recherches , ajoute M. Morin.

La situation est d'autant plus préoccupante en raison de la proximité du pont Ambassador, reliant Detroit à Windsor, qui est le passage frontalier commercial international le plus achalandé en Amérique du Nord.

L’agence gouvernementale encourage toute personne qui aperçoit le fulgore tacheté à le photographier et à tenter de le capturer, puis à signaler sa présence via le site web de l'ACIA. Des instructions détaillées sont disponibles sur le site de l’agence (Nouvelle fenêtre).

Avec des informations de Rozenn Nicolle