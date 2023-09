Un salon commercial donne de l’élan aux femmes entrepreneures noires du Grand Vancouver

Une entrepreneuse du Grand Vancouver a démarré un salon commercial pour les femmes noires afin d’aider celles-ci à se tailler une place dans le monde des affaires.

L’événement Black Women Business Expo, créé par Pasima Sule, directrice générale du Réseau des femmes d'affaires noires, en est à sa deuxième édition, à New Westminster.

L'entrepreneuse espère motiver des femmes à se lancer en affaires et dit que si la communauté noire du Grand Vancouver est historiquement parmi les plus petites du pays, elle gagne en importance, ce qui permet de créer tout un réseau.

Ingrid Broussillon a fondé Griottes Polyglottes, une entreprise offrant des formations sur l’apprentissage du français et l’improvisation. L'entrepreneuse avait du mal à contenir son enthousiasme. Je vois toutes ces femmes noires entrepreneuses, ah! C'est génial! s'exclame-t-elle en riant.

Une entrepreneuse noire et ses textiles, au salon commercial Black Women Business Expo.

Pour les femmes noires qui se lancent en affaires, les défis sont multiples.

L'accès au financement, c'est très difficile parce que malgré le fait que le gouvernement a du financement pour les femmes, les femmes noires ont accès à moins d'un pour cent de ce financement , explique Pasima Sule.

En moyenne, les femmes d'affaires noires gagnent 16 000 dollars de moins que les femmes blanches, selon des données de Statistiques Canada.

L'une des premières barrières, c'est de ne pas voir des gens qui vous ressemblent qui réussissent , ajoute Ingrid Broussillon.

Deux entrepreneuses au Black Women Business Expo à New Westminster.

Rege Marina Moussounda Mouity a d'ailleurs été inspirée à se lancer en affaire en visitant la première édition de l'événement. Sur place à titre d'entrepreneuse, elle y présentait d’huile pour la peau.

J'ai été éblouie de voir que la salle était pleine, j'étais vraiment motivée, je me rendais à toutes les tables et je prenais des cartes. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit je peux le faire.