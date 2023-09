Une quarantaine d’artistes d’ici à la Grande virée artistique

Une quarantaine d'artistes exposent à la Grande virée artistique de Sherbrooke qui se tient du 22 au 24 septembre. Pour cette 21e mouture, une exposition collective est installée au pavillon Armand-Nadeau du parc Jacques-Cartier.

Chaque artiste présente une œuvre. C'est une très belle exposition. Comme ça, les visiteurs peuvent venir visiter l'exposition collective et choisir l'artiste qu'ils veulent vraiment visiter , explique le président du conseil d'administration de l'événement, Paul Morissette.

Les artistes André Philibert, Pauline Boudreau, Jocelyne Fournier, Guy-Anne Massicotte et François Haguier seront notamment présents.

C'est extrêmement varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts , assure Paul Morissette.

L'évènement offre la possibilité à la population de rencontrer et d'échanger avec des artistes de la région dans leur atelier et dans des salles d'exposition aménagées au parc Bureau, au parc André Viger et au Couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille.

Un événement comme ça c'est extraordinaire [...] Les gens viennent chez nous et nous disent de beaux commentaires. Ça, ça nous nourrit longtemps.

Ouvrir en mode plein écran Manon Boudreault, aquarelliste, expose chez elle. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

Peinture, sculpture, illustration, création de meubles : 25 sites ont été aménagés à travers la ville à l'occasion. Il est possible aux citoyens de suivre le circuit en ligne sur une carte interactive.

On a la chance de rencontrer toutes sortes d'artistes de la région, autant des gens plus émergents que des gens d'expérience. C'est très riche de rencontrer ces gens-là , souligne Alex Mathieu-Lessard, exposante à la Grande virée artistique.

Selon Paul Morissette, les visiteurs devraient d'ailleurs débuter par l'exposition collective avant de s'aventurer sur le circuit complet.