La 18e édition du Festival Mosaïq bat son plein à Moncton. L’événement multiculturel a pris de l'ampleur dans les dernières années, vu le nombre de nouveaux arrivants.

C'est l'occasion de rassembler les citoyens de tous les horizons et de célébrer la diversité culturelle, mais aussi de rappeler tout le travail qu'il reste à faire pour que leur intégration soit un succès.

Au Festival Mosaïq, on voit bien que le visage de la plus grande ville du Nouveau-Brunswick change. Environ 87 % de la croissance démographique vient de l’immigration.

Au-delà de la qualité de vie, ce sont les perspectives économiques qui attirent les immigrants, selon la municipalité.

Les gens d’affaires comptent d’ailleurs énormément sur eux pour recruter les travailleurs qu’il leur manque.

Les immigrants représentent 60 % à 70 % des candidatures reçues pour les offres d’emploi, selon le pdg de la Chambre de commerce de Moncton, John Wishart.

Ouvrir en mode plein écran La délégation de la Colombie à la Parade des nations, samedi au Festival Mosaïq. Photo : Radio-Canada

Mais des immigrants déplorent le manque d’accès à un emploi à la hauteur de leur niveau d'éducation et d'expertise.

L'accès aux services, comme le logement, les soins de santé et l'éducation, peut aussi être compliqué.

Ouvrir en mode plein écran Angelique Reddy-Kalala est agente de la stratégie d'immigration de la Ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

Maintenant que des milliers de nouveaux arrivants choisissent Moncton chaque année, il faut s'assurer qu'ils y restent , insiste Angelique Reddy-Kalala est agente de la stratégie d'immigration de la Ville de Moncton.

On veut travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour être certains que le niveau est supportable pour le Canada et notre région , dit-elle. Mais les nouveaux arrivants sont absolument nécessaires pour notre avenir et ils sont vraiment bienvenus chez nous.

D’après le reportage de Mariève Bégin