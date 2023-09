Le 24 septembre 2022, l’ouragan Fiona s’abattait sur les Maritimes et causait d’importants dommages à l’Île-du-Prince-Édouard, avant de poursuivre ses ravages à Terre-Neuve.

Aucun Prince-Édouardien de région Évangéline n’a oublié cette tempête d’une rare intensité.

Ouvrir en mode plein écran Les Forces armées canadiennes à l'École Évangéline d'Abram-Village, le 28 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Karine Bastien

Fiona pour moi, ç’a été très destructeur , raconte Alcide Bernard.

Mon plus grand souvenir, c'est d'être arrivé ici le samedi matin vers l'heure du midi, puis de voir que mon chalet avait été déplacé complètement, puis que c'était encore en pleine tempête .

Ouvrir en mode plein écran Alcide Bernard Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Des voisins ont vécu des mésaventures similaires. Un an après, Alcide Bernard a décidé de se séparer de son chalet et de choisir une alternative qu’il considère plus sécuritaire.

Mon autre option a été de m’acheter une roulotte. Un campeur , explique-t-il, afin que je puisse l'enlever rapidement de mon terrain s’il y a une tempête qui s'en vient.

À une dizaine de kilomètres de là, à Abram-Village, la directrice de l’École Évangéline, Dominique Morency, a toujours la tempête en mémoire. C’est que l’école a été endommagée sévèrement.

C’est comme un rêve on dirait, tu peux pas croire , dit-elle. Si l’armée est ici, c’est que c’est vraiment sérieux qu’est-ce qui se passe .

Ouvrir en mode plein écran Dominique Morency, directrice de l'École Évangéline à Abram-Village, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 23 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les Forces armées canadiennes étaient en effet venues en renfort à la fin septembre l’an dernier.

Dominique Morency se rappelle être entrée dans l’école et avoir constaté qu’on voyait le ciel à travers les trous du plafond.

Ouvrir en mode plein écran Le toit de l'École Évangéline s'est envolé le 24 septembre 2022. Photo : Gracieuseté

L'école porte toujours les stigmates de la tempête. Une aile a été condamnée, ce qui a fait perdre une vingtaine d’espaces scolaires.

On s’adapte donc, en attendant la construction d'une nouvelle école.

D’après le reportage de Julien Lecacheur