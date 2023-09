Plus de 1300 $ amassés pour la prévention du suicide

Une cinquantaine de personnes ont pris part à une course au profit du Centre de prévention du suicide 02, samedi matin, dans le secteur de Lac-Kénogami.

L’activité organisée par le Club d’athlétisme et de triathlon Jakours a permis d’amasser plus de 1300 $.

C’est de l'argent que le Centre de prévention va utiliser pour créer des activités et il va pouvoir faire plus de promotion , a fait valoir la directrice du club, Line Girard.

Il s’agissait de la deuxième édition de l’événement.

On essaie chaque année de redonner à la communauté parce qu’on est en santé, on est actif, ça va bien, donc on trouve ça important de participer à une cause caritative. Moi, je veux juste que ça grossisse chaque année , a affirmé Mme Girard.

Les participants avaient le choix de courir ou de marcher sur une distance de 5 ou de 10 kilomètres.

Le Centre de prévention du suicide 02 a commencé ses activités en 1986. Son équipe compte aujourd’hui une quarantaine d’intervenants.