La situation est critique au Refuge le Château

Le refuge le Château de Sherbrooke dit crouler sous les demandes d'abandon de chats. En 10 ans, l'organisme n'a jamais été à aussi pleine capacité.

Chaque jour, le Refuge le Château reçoit plus d'une quarantaine d'appels de propriétaires qui désirent se séparer de leur animal de compagnie. Une situation vraiment dramatique , selon le directeur Martin Provost.

La [Société protectrice des animaux] est débordée, donc les gens ne savent plus où appeler et tout le monde nous appelle ici au refuge , explique-t-il.

Plus de 250 animaux sont hébergés dans les locaux du Refuge le Château et dans 65 familles d'accueil, dit-il. Seulement cette semaine, l'organisme a accueilli plus d'une quarantaine de chats, soit une vingtaine vendredi.

On en a tellement beaucoup qu'on commençait à manquer de nourriture. Ça coûte cher.

Le refuge en a même fait une annonce sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ont répondu à l'appel. On a reçu plusieurs sacs de nourriture. Ça va aider , assure Martin Provost. L'organisme doit toutefois ménager ses fonds pour assurer les soins nécessaires aux animaux hébergés.

Pourquoi autant d'abandons? Selon Martin Provost, les propriétaires disent abandonner leur animal de compagnie notamment pour des raisons de déménagement et d'allergie.

Des gens tentent aussi de trouver une demeure aux chats laissés à eux-mêmes dans leur quartier, poursuit-il.

Des animaux à la rue

Comme le refuge est complet, les employés sont forcés de refuser l'admission de nouveaux animaux dans leurs locaux. Il y en a beaucoup qui vont laisser leur animal dehors. Il y a plusieurs plusieurs personnes qui laissent leur animal dehors parce que la SPA est pleine , s'inquiète Martin Provost.

Les propriétaires devront attendre que des places se libèrent. Si moi j'ai 40 appels par jour, je n'imagine pas. La SPA doit en recevoir 200 , fait-il savoir.

Le directeur de l'organisme admet aussi que la rentrée scolaire a fait baisser le nombre de bénévoles au Refuge le Château.