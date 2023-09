Début de la chasse à l’arme à feu

La chasse à l’orignal à l’arme à feu s’est ouverte tôt samedi matin dans la zone 28 et plusieurs orignaux ont déjà été abattus. Il faut rappeler que 2023 est une année permissive, ce qui signifie qu’il est possible de tuer les mâles, les femelles et les veaux.

L'ambiance était d’ailleurs à la fête à la salle de débitage Tremblay-Gobeil, située dans l’arrondissement de Chicoutimi. De nombreux chasseurs s'y sont rendus quelques heures à peine après le début de la saison pour faire dépecer leur trophée.

Le chasseur Dave Bard avait déjà tué un mâle et une femelle à 7 h.

Mon collègue et moi, on faisait de la chasse fine dans le chemin en s'en allant vers des endroits où on avait fait des aménagements. Puis ça a bien adonné. Ça a sorti sur le call, puis on a fait nos devoirs, puis dans le chemin, il y avait une femelle et un buck aux alentours de 7 h , se remémore-t-il.

Publicité

Il a pu partager son histoire avec d’autres chasseurs qui ont également eu la chance de récolter leur orignal lors de la première journée.

Du côté du Centre de coupe de viande de Saint-Honoré, le téléphone n'a pas dérougi non plus dès le matin. Le propriétaire, Bruno Tremblay, s'attend à débiter jusqu'à 200 bêtes au cours du prochain mois.

On va en avoir plus que l'an dernier, mais en général, à chaque année on est pas mal complet. On en refuse toutes les années. L'année permissive, c'est exceptionnel. Il y a deux ans, on a refusé tout près de 200 clients , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Il y a déjà de nombreuses carcasses au centre de coupe de Bruno Tremblay. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Les amateurs de chasse doivent en effet composer avec un certain lot de défis. Selon Bruno Tremblay, les centres de découpe ne sont pas assez nombreux dans la région.

Publicité

On va être complet dans trois ou quatre jours, ça fait que c'est problématique. Il n'y a pas assez de centres de coupe de viande , soutient-il

Dans la zone 28, la saison de la chasse prendra fin le 13 octobre.

Lors de la dernière année de chasse permissive, en 2021, près de 4500 originaux avaient été tués dans la région.

D’après le reportage de Julien Boudreault-Gauthier