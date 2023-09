Marcher 300 km pour la réconciliation avec le Dr Stanley Vollant

Le Dr Stanley Vollant et une vingtaine de marcheurs ont entamé samedi la marche Mamu Nikantetau, un périple de 300 km entre Pessamit et Uashat.

Samedi, les marcheurs ont complété les 38 premiers kilomètres jusqu’à Baie-Comeau. Un grand défi, un petit pas à la fois , souligne le Dr Stanley Vollant en entrevue à RDI.

L’événement organisé par Puamun Meshkenu (Chemin des mille rêves), un organisme qu'il a créé en 2016, s’inscrit dans la continuité de la grande marche qu’il avait amorcée dans les années 2010.

L’objectif est de favoriser la réconciliation entre Autochtones et allochtones en parcourant le chemin de la guérison , indique le Dr Stanley Vollant.

[On tend] la main aux allochtones pour venir marcher avec nous et dialoguer avec nous, parce qu’ensemble, on va réussir à trouver le chemin pour notre futur commun, pour nos enfants.