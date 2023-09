Les usagers du programme FitnessTO auront maintenant accès à un plus grand éventail de services pour moins cher.

C'est une nouvelle façon de rendre plus accessible, abordable, plus inclusifs, les programmes de récréation ici à Toronto avec trois différentes options d’adhésion , lance la conseillère municipale du quartier Davenport, Alejandra Bravo.

Les usagers peuvent choisir entre FitnessTO, FitnessTO Plus Swim et FitnessTO All Access.

Ceux-ci donnent accès aux 40 salles d'entraînement, 35 piscines intérieures et aux autres services offerts dans 65 centres municipaux.

Les adultes peuvent avoir un abonnement d'un an pour 15,25 $ par mois ou un abonnement mensuel à 34,50 $.

Les jeunes âgés de 13 à 18 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus ont des rabais substantiels : les abonnements commencent à 7,62 $ par mois s’ils choisissent l’abonnement annuel et 17,25 $ par mois avec le mode mensuel.

C'est une grande réduction du prix. N'importe quel membre pourra faire de l'exercice de façon abordable.

Les centres de loisirs communautaires offrent des cours d'exercices aquatiques, de zumba, de yoga et de pilates, entre autres.

Des usagers se disent chanceux

Kevin Yamada fréquente un des centres de remise en forme de la Ville depuis une dizaine d’années. Jusqu'à maintenant, cela lui coûtait environ 50 dollars par mois.

La vie est de plus en plus chère. C’est super de pouvoir économiser en allant faire de l’exercice.

Victor Silva, un Torontois qui hésitait jusqu'à maintenant à acheter un abonnement annuel au centre de son quartier, est du même avis.

Victor Silva se dit satisfait de l'annonce de l'expansion du programme. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Maintenant c’est abordable, donc j'en ai acheté un pour la première fois depuis plusieurs années , explique-t il.

Selon Mme Bravo, l’annonce de l’expansion du programme est venue à un moment opportun.

Nous sortons de la pandémie dans tout le Canada et à Toronto. Les gens ont souffert d’isolement, de l'interruption des services et maintenant, le coût de la vie est de plus en plus élevé. Les gens sont très préoccupés par la situation du logement et je pense que le moment est venu de revitaliser les liens et d'investir dans la santé, affirme-t-elle.

Elle espère que le programme aidera certains Torontois à sortir de chez eux.

Selon Kathy Vincelli, une responsable des loisirs communautaires, 5000 membres profitent du programme.