Manifestation du front commun : une délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal

Une délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean a participé à la manifestation du Front commun intersyndical du secteur public samedi après-midi à Montréal.

Le front commun représente 420 000 travailleurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation.

Près de 300 membres des syndicats de l' APTS , de la CSQ et de la CSN de la région étaient sur place.

Parmi les revendications communes, il y a le rattrapage salarial. Selon la représentante de l' APTS dans la région, Karine Ferland, il s’agit d’un point primordial pour réussir à pallier le manque de main-d’oeuvre.

Le secteur public au niveau salarial a un retard de 11,9 % et si on parle de la rémunération globale, 3,9 %, donc c’est majeur. Il faut attirer des jeunes dans les professions en éducation, en santé et services sociaux. C’est dramatique ce qui se passe. Il faut avoir de la rétention, mais de l’attraction pour l’avenir des services à la population. C’est majeur en ce moment, c’est une question de survie des services publics , soutient Mme Ferland.

De son côté, la présidente de la CSN au Saguenay-Lac-Saint-Jean, estime qu’il est nécessaire d'accentuer la pression sur Québec, alors que les négociations piétinent. Les syndiqués veulent des offres bonifiées.

Le gouvernement reste sur les offres qu’il a présentement puis il ne veut pas aller plus loin. Alors on comprend qu’avec le taux d’inflation et tout ce qui se passe dans le monde avec le manque de personnel un peu partout, je pense qu’il n’y a pas matière à laisser cette négociation-là de côté , fait valoir Manon Tremblay.

Les votes en vue d'une grève générale illimitée ont commencé cette semaine.

La manifestation de samedi a réuni des milliers de personnes dans les rues de Montréal.