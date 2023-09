Banques alimentaires : augmentation de 51 % de l’achalandage dans le Grand Toronto

Dans la région du Grand Toronto, on observe une hausse fulgurante des visites aux banques alimentaires, avec une augmentation de 51 % par rapport à l'année précédente. La Banque alimentaire Daily Bread, confrontée à cette demande croissante, lance un appel urgent non seulement à la générosité des donateurs, mais aussi à une mobilisation publique pour pousser les gouvernements à apporter leur aide.

Talia Bronstein, vice-présidente de la recherche et de la défense des intérêts de Daily Bread, souligne que malgré ses efforts, l'organisation a besoin d'un soutien supplémentaire pour maintenir ses services. Le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire - 330 millions de dollars octroyés aux agences d'aide alimentaire pendant la pandémie - n’existe plus.

Or, Daily Bread fait face à des coûts alimentaires désormais 12 fois plus élevés qu'avant la pandémie, selon Mme Bronstein.

274 521 personnes ont visité les banques alimentaires du Grand Toronto le mois dernier.

La crise de l'insécurité alimentaire à Toronto persiste sans montrer de signes d'atténuation , ajoute-t-elle. Le fonctionnement de leurs services coûte près de 2 millions de dollars par mois.

L'objectif immédiat de Daily Bread est de récolter 3,8 millions de dollars et de collecter plus de 90 718 kilogrammes de denrées alimentaires d'ici la fin du mois d'octobre. Ils en appellent au public pour obtenir ce soutien.

De plus, Daily Bread encourage les gens à ne pas se limiter à faire des dons de nourriture, d'argent ou à offrir leur temps en tant que bénévoles, mais surtout à faire entendre leur voix et à exercer une pression sur les élus à tous les niveaux gouvernementaux pour qu'ils prennent des mesures d'urgence.

La députée néo-démocrate Bhutila Karpoche rejoint ce plaidoyer, soulignant la nécessité d'une action gouvernementale. Elle insiste sur le fait que le gouvernement de l'Ontario devrait s'atteler aux problèmes tels que l'inflation des prix alimentaires, la flambée des loyers et le coût global du logement.

Ouvrir en mode plein écran La députée Bhutila Karpoche affirme que les gouvernements doivent s'attaquer à l'inflation. (Archives) Photo : Radio-Canada

Par courriel, un porte-parole du ministère de l'Enfance, de la Communauté et des Services sociaux de l'Ontario affirme que des efforts sont en cours pour soulager le fardeau de la hausse des coûts de la vie. Le département a indexé son programme de soutien à l'inflation, une mesure mise en place en juillet, visant spécifiquement à aider les Ontariens à faible revenu en situation de handicap, précise-t-on.

Au niveau fédéral, des mesures récentes ont été annoncées pour faire face à la montée en flèche des coûts alimentaires et du logement. Cela comprend des plans visant à éliminer la taxe sur les produits et services de la construction d'appartements locatifs pour encourager le développement, ainsi que la collaboration avec les plus grandes chaînes de supermarchés du Canada pour stabiliser les prix des denrées alimentaires.

La municipalité de Toronto, sous la direction de la mairesse Olivia Chow, s'est engagée à construire davantage de logements abordables. Mme Chow a également promis de soutenir les jardins communautaires, les cuisines communautaires et les programmes de nutrition visant à lutter contre l'insécurité alimentaire.

Avec les informations de CBC News