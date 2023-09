Un mois après la mort suspecte de Prigojine, le Kremlin est silencieux sur l’accident

La raison pour laquelle le jet privé d'Evgueni Prigojine s'est écrasé dans un champ au nord-ouest de Moscou reste un mystère. Les chefs militaires russes qu'il a tenté d'évincer avec sa rébellion armée restent au pouvoir. Son armée de mercenaires est sous une nouvelle direction.

Et le président russe Vladimir Poutine, dont l'autorité a été gravement ébranlée par la mutinerie de courte durée, semble plus fort que jamais, la mort soudaine de M. Prigojine ayant envoyé un message effrayant à quiconque voudrait le défier.

Un mois après la mort de M. Prigojine dans un accident d'avion suspect, le Kremlin semble avoir réussi à faire en sorte que le décès du chef de Wagner, réputé pour son franc-parler et pour ses propos virulents, reste aussi discret que possible. Cette stratégie a été soulignée par l'absence de M. Poutine à ses funérailles et par les troupes qui ont empêché les médias d'entrer dans le cimetière de Porokhovskoye, à Saint-Pétersbourg, pour son enterrement, le 29 août.

Ouvrir en mode plein écran Evgueni Prigojine, chef du groupe mercenaire privé russe Wagner, aurait été enregistré comme passager d'un avion privé qui s'est écrasé au nord de Moscou le 23 août 2023. Photo : Reuters / OSTOROZHNO NOVOSTI / Handout

Les funérailles du chef paramilitaire Prigojine ont été le point culminant d'une opération secrète visant à l'élimininer , a déclaré Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Centre Carnegie Russia Eurasia. Cette opération a été menée sous la stricte surveillance des agences de sécurité, a été entourée de secret et a impliqué des tactiques trompeuses , a-t-elle noté.

Des monuments commémoratifs de fortune ont vu le jour dans plusieurs villes en l'honneur de M. Prigojine, 62 ans, mais ils ont été discrètement retirés par les autorités. Les panneaux publicitaires de recrutement du groupe Wagner avaient eux aussi disparu peu après la fin de la rébellion.

Dans un autre cas particulier, quelqu'un a volé un violon laissé sur sa tombe, clin d'œil à l'homonyme du groupe de mercenaires, le compositeur allemand Richard Wagner. Un autre homme a tenté, en vain, de voler un marteau placé là, autre symbole de Wagner après que le groupe se fut vanté d'utiliser un tel outil pour frapper les traîtres à mort.

Désormais, une caméra de surveillance est installée sur un arbre voisin et un gardien surveille 24 heures sur 24 la tombe bien entretenue de M. Prigojine, couverte vendredi de fleurs et d'hommages écrits. Les employés du cimetière affirment qu'il y a un afflux constant de visiteurs.

Du succès de Bakhmout à l'échec de la mutinerie

La plus grande réussite de M. Prigojine en temps de guerre – la prise, sous la direction du groupe Wagner, de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, en mai, après des mois de combats sanglants – est menacée. Les troupes de Kiev cherchent à la reprendre dans leur contre-offensive afin de porter un coup psychologique à la Russie.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a mené une brève mutinerie armée qui a ébranlé la Russie. Photo : Associated Press

Pourtant, cette armée privée, qui comptait autrefois des dizaines de milliers de soldats, constitue un atout précieux que le Kremlin souhaite exploiter. Les responsables russes réfléchissent à la possibilité de renvoyer certains combattants du groupe Wagner en Ukraine.

M. Prigojine a lancé la rébellion les 23 et 24 juin, déterminé à évincer la direction du ministère russe de la Défense, qu'il accusait d'être responsable des erreurs commises dans la poursuite de la guerre en Ukraine. Ses soldats ont pris le contrôle du quartier général militaire du sud de la Russie, à Rostov-sur-le-Don, puis se sont dirigés vers Moscou avant d'arrêter brusquement leur mutinerie.

Vladimir Poutine les a dénoncés comme des traîtres , mais le Kremlin a rapidement négocié un accord mettant fin au soulèvement en échange d'une levée des charges contre eux. Les soldats ont eu le choix de prendre leur retraite, de s'installer en Biélorussie ou de signer de nouveaux contrats avec le ministère de la Défense.

Exactement deux mois après le début de la rébellion, un avion qui transportait le chef Prigojine et ses principaux lieutenants s'est écrasé, le 23 août, alors qu'il effectuait un vol Moscou–Saint-Pétersbourg, tuant les 10 personnes à bord.

Ouvrir en mode plein écran Le fondateur du groupe mercenaire privé Wagner, Evgueni Prigojine Photo : via reuters / PRESS SERVICE OF "CONCORD\

Une enquête a été ouverte, mais aucun résultat n'a été publié. Moscou a rejeté l'offre du Brésil, où l'avion d'affaires Embraer a été construit, de se joindre à l'enquête.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu'une explosion intentionnelle avait provoqué l'accident et les responsables occidentaux ont pointé du doigt une longue liste d'ennemis de M. Poutine qui ont été assassinés. Le Kremlin a qualifié de mensonge absolu les allégations selon lesquelles il serait à l'origine de l'accident.

Le lendemain de l'accident, le président Poutine a fait un bref éloge funèbre de M. Prigojine dans des remarques télévisées, affirmant qu'il le connaissait depuis le début des années 1990. M. Prigojine était un homme au destin difficile qui a commis de graves erreurs dans sa vie , a-t-il déclaré sans manifester la moindre émotion.

Interrogé la semaine dernière sur les raisons pour lesquelles l'enquête officielle n'a donné aucun résultat, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu de manière concise qu'il s'agissait d'une enquête difficile .

Après l'écrasement, le bilan

Malgré les dommages causés à M. Poutine par la rébellion, la mort du chef paramilitaire Prigojine a été un signal puissant adressé aux élites russes qui souhaiteraient contester l'autorité du maître du Kremlin.

Les responsables russes, quant à eux, ont agi rapidement pour prendre le contrôle du personnel et des actifs de l'entreprise.

Le vice-ministre de la Défense, le colonel général Iounous-bek Evkourov, a conduit une délégation en Syrie, en Libye, en République centrafricaine et dans d'autres pays où le groupe Wagner a opéré pour dire à leurs dirigeants que le ministère de la Défense prendrait le relais.

La mort des dirigeants de Wagner permet au Kremlin d'établir un contrôle sur les mercenaires en Afrique, a récemment expliqué l'experte de l'Afrique Alexandra Fokina. L'importance stratégique de l'Afrique pour la Russie s'accroît et Moscou tentera probablement de "nationaliser" ces actifs sans perte d'efficacité.

Cela ne signifie pas nécessairement que les mercenaires de Wagner en Afrique seront placés sous le contrôle du ministère de la Défense. Au lieu de cela, Mme Fokina estime que le Kremlin pourrait permettre à certains d'entre eux de fonctionner de manière autonome, en tant qu'organisation privée, sous une nouvelle direction nommée par le gouvernement.