5000 étudiants diplômés à l’Université de Sherbrooke, des parcours inspirants

Près de 12 000 personnes assistaient samedi à la collation des grades de l'Université de Sherbrooke. Ils étaient près de 5000 étudiants à obtenir leur diplôme universitaire. Et certains terminent un parcours plutôt inspirant.

L'histoire de Joannie Guernon est peu banale. À l'âge de 16 ans, elle a abandonné l'école. Elle est tombée enceinte alors qu'elle n'avait toujours pas terminé son secondaire 5.

À 18 ans, elle avait trois enfants. C'est quatre ans plus tard qu'elle prend la décision de reprendre ses études. Maintenant âgé de 35 ans, Joannie Guernon obtient son diplôme en enseignement du français.

Je me sens accomplie. Je me sens fière. Et surtout, je suis fière du chemin que j'ai parcouru, et j'ai la fierté de pouvoir inspirer mes élèves.

Sa mère, tout aussi fière, a été une complice au cours de son parcours. Les enfants, j'en ai pris soin. C'était comme ma deuxième portée [...] J'ai participé avec mon temps, mon argent , raconte Carole Guernon.

Pour sa fille, la collation des grades était le couronnement d'un grand accomplissement. Son passage à l'Université de Sherbrooke lui a notamment permis de s'épanouir et de prendre conscience que toute personne est capable de faire son propre chemin si elle croit en soi , confie-t-elle.

Joannie Guernon était en compagnie de sa famille lors de sa collation des grades à l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L'Université de Sherbrooke a remis samedi un doctorant honorifique à Christian Vachon, dont sa Fondation vient en aide aux enfants défavorisés à l'école. Ça me touche énormément et ça envoie un beau message à d'autres Christian Vachon qui vont passer dans le futur, et qui pensent que parce qu'ils n'ont pas passé au cégep ou à l'université, ils ne peuvent peut-être pas réussir de grandes choses , dit-il, ému.

Joannie n'est pas la seule avec un parcours atypique. Celui de Serge Patry est tout aussi inspirant. À 68 ans, il reçoit son diplôme en histoire, un cadeau qu'il s'est lui-même offert comme projet de retraite.

J'ai été vraiment choyé par les professeurs, par les rencontres que j'ai faites avec les autres étudiants, et par les découvertes aussi que j'ai faites.

Venu du Bénin, Jean-Pierre Ayela a lui aussi découvert d'autres horizons. D'abord, je me suis découvert des capacités que je ne connaissais pas, la résilience, l'adaptation, et l'intégration , souligne-t-il.

Doctorat honorifique aussi remis à Richard Séguin

L'auteur-compositeur-interprète a adopté l'Estrie il y a 50 ans. Samedi, l'Université de Sherbrooke lui a remis un doctorat honorifique, une reconnaissance qu'il a accueilli avec honneur.

À maintes reprises, ce citoyen engagé a défendu la cause des Premières Nations, celle des femmes victimes de violence, de l'environnement. Il a fait également la promotion de l'alphabétisation et a lutté pour la liberté d'expression , souligne la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher.

Un doctorat honorifique est remis à une personne qui a contribué de façon remarquable à son domaine d'expertise, indique l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Je suis content. Je ne m'y attendais pas du tout. Je le prends avec un partage avec les origines de ma famille, mes sœurs, ma compagne. J'ai envie de le partager avec tout ce monde-là en même temps. C'est un honneur assez inattendu pour moi , se réjouit-il.

D'après le reportage de Jean Arel