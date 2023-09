Des spécialistes de discours haineux s’inquiètent de voir que certains propos véhiculés la semaine dernière lors des manifestations contre « l’idéologie de genre » ont été empruntés à des mouvements de l’extrême droite.

Le 20 septembre, des milliers de Canadiens ont pris la rue dans le cadre de la 1 Million March 4 Children afin de manifester contre l’idéologie de genre dans les écoles.

Les provinces de l’Atlantique n’ont pas échappé au mouvement et des manifestations ont été organisées à Fredericton, Halifax, Saint-Jean de Terre-Neuve, et à Charlottetown.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants à Moncton, le 20 septembre, avec une pancarte sur laquelle il est écrit « ne manipulez pas les esprits ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

1 Million March 4 Children a été organisé par de nombreuses associations, notamment Hands off our kids. Sur son site Internet, ce groupe dit refuser que les gouvernements et les systèmes scolaires diffusent du contenu sexuellement explicite et propagent « l’idéologie de genre » dans les écoles.

Publicité

Notre principale préoccupation porte sur l’endoctrinement des enfants dans les écoles publiques , peut-on lire sur le site de Hands off our kids.

Le groupe dit aussi vouloir protéger les enfants contre ce qu’il qualifie d'idéologies de la communauté LGBTQ2 + qui seraient enseignées dans les écoles.

Un vocabulaire emprunté à l’extrême droite

Pour le chercheur Kristopher Wells, le discours voulant que la communauté LGBTQ2 + tente d’endoctriner les enfants fait écho aux campagnes menées contre les personnes homosexuelles dans les années 1970.

À l’époque, Anita Bryant, une reine de beauté de la Floride, a lancé une campagne chrétienne visant à protéger les enfants contre les personnes gaies et lesbiennes , analyse le professeur de l’Université MacEwan, en Alberta.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants lors de la manifestation One Million March for Kids à Regina, en Saskatchewan, le 20 septembre 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Liam St. George Avison

Le mouvement visait notamment à empêcher les personnes homosexuelles d’enseigner et pourfendait l’adoption de lois antidiscriminatoires contre cette communauté.

Le slogan de la campagne d’Anita Bryant c’était essentiellement que puisque les gais ne peuvent pas se reproduire, ils doivent recruter , ajoute Kristopher Wells, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la compréhension par le public des jeunes faisant partie de minorités de genre et d’orientation sexuelle.

L’idée voulant que les écoles endoctrinent aujourd’hui les enfants avec les enjeux LGBTQ2 + reprend cette idée que la communauté tente de recruter les jeunes, ajoute-t-il.

On sous-entend qu’en exposant les enfants à des enjeux de la communauté dans nos écoles, on va faire en sorte qu’ils deviennent LGBTQ2+, comme si c’est un virus ou une maladie qui se propage dans le milieu scolaire.

De nombreuses pancartes aperçues lors des manifestations du 20 septembre demandaient aussi que l’on cesse de tenter d’amadouer les enfants (stop grooming our children).

Le mot grooming, habituellement utilisé pour désigner les prédateurs sexuels qui tentent de leurrer leurs jeunes victimes, est aujourd’hui très répandu au sein de milieux complotistes d’extrême droite, indique la directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism à l’Université Ontario Tech, Barbara Perry.

Spécialiste des discours haineux et des mouvements d’extrême droite, Barbara Perry indique que le mot grooming est d’abord apparu au sein de groupes conspirationnistes du Royaume-Uni afin de parler de réseaux pédophiles musulmans qui tentaient d'attirer des enfants pour en faire leur objet de plaisir.

Publicité

C’est un mot très chargé [...] Aujourd’hui, dans le contexte des droits LGBTQ2 +, on sous-entend que cette communauté prépare les jeunes afin de les rendre vulnérables et malléables afin que la communauté queer puisse les exploiter , dénonce-t-elle.

C’est une vieille forme de haine qu’on a habillée dans un nouveau discours , ajoute Kristopher Wells.

Une tendance inquiétante

Après avoir dénoncé ce qu’ils qualifiaient de dérive autoritaire des gouvernements lors de la pandémie, les éléments réactionnaires de la société s’attaquent aujourd’hui aux enjeux touchant les droits de la communauté LGBTQ2 + et se servent de notions de liberté pour y arriver, poursuit Barbara Perry.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants ont protesté contre ce qu'ils appellent l'idéologie de genre dans les écoles du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, le 20 septembre 2023. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

D’après Kristopher Wells, plusieurs de ceux qui disent aujourd’hui vouloir protéger les enfants contre « l’idéologie de genre » sont les mêmes qui essayent d’interdire des livres pour enfants qui abordent des enjeux LGBTQ2 +, qui manifestent contre l’heure du conte drag ou qui vandalisent des traverses piétonnes aux couleurs du drapeau de la fierté.

Ces discours sont tous liés aux mouvements d’extrême droite et s’inscrivent dans la tendance mondiale de la montée du populisme et de gouvernements d’extrême droite.

Bien qu’il est d'avis que la majorité des Canadiens appuient les droits de la communauté LGBTQ2 +, Kirstopher Wells constate que le discours de certains conservateurs sociaux sur le droit des parents, un discours qui a aussi été adopté par le gouvernement de Blaine Higgs et de Scott Moe, en Saskatchewan, résonne chez plusieurs citoyens.

En surface, ça paraît tout à fait légitime. Mais il faut se demander si on parle de quels droits, de quels parents il s’agit. À mon avis, il s’agit d’un petit groupe d’extrême droite qui veut imposer ses valeurs sur toute la communauté scolaire.

Des gens ordinaires

Babara Perry admet néanmoins que de nombreuses personnes ayant participé aux manifestations de la semaine dernière ne sont pas nécessairement des conservateurs sociaux ou militants de l'extrême droite. Une partie des citoyens mécontents sont tout simplement des citoyens mal informés.

Ouvrir en mode plein écran Certains Néo-Brunswickois sont d'avis que les parents devraient être avisés lorsqu'un enfant souhaite changer son prénom ou ses pronoms à l'école. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Comme pour le convoi de la liberté, les organisateurs de la manifestation exacerbent la peur et en prennent avantage [...]. Beaucoup de messages étaient horriblement transphobes et homophobes, mais plusieurs reposaient sur cette notion de liberté, soit que le droit des parents a préséance sur celui des enfants , précise-t-elle.

Malgré tout, ces manifestations et les discours haineux qu’on peut y entendre sont source d’inquiétudes pour la spécialiste.