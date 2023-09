Scientifiques et artistes se sont associés pour mettre sur pied un nouveau festival à Rimouski, qui se tient cette fin de semaine. Le Festival Flö, qui se déroule au Bic, se veut une façon de célébrer le territoire maritime et de vulgariser différents phénomènes environnementaux, comme l’érosion côtière.

L'événement est organisé par une équipe multidisciplinaire de professeurs et d'étudiants de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), en partenariat avec le Théâtre du Bic. Son but est de promouvoir la beauté du paysage, mais aussi d'en rappeler la fragilité, en mariant les arts et la science.

On démontre que, oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions, et on veut mobiliser la communauté autour de ces solutions-là , s’enthousiasme la coordonnatrice du festival, Marie-Pomme Presne-Poissant.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pomme Presne-Poissant était présente samedi à la Pointe-aux-Anglais. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour ce faire, différents ateliers scientifiques étaient offerts en plein air, samedi, à la Pointe-aux-Anglais, dans le parc national du Bic, pour démontrer notamment les effets de l'érosion côtière. Une manière de passer de la théorie à la pratique dans un seul et même lieu.

C’est une façon de se connecter à son territoire, mais avant tout c’est une façon d’expliquer différemment.

Ouvrir en mode plein écran Fanny Noisette est professeure titulaire en océanographie biologique à l'ISMER. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

[Le but], c’est que les gens ne viennent pas juste se promener à la Pointe-aux-Anglais, mais qu’ils comprennent comment cette pointe est formée , explique Fanny Noisette, professeure titulaire en océanographie biologique à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER).

Les participants ont eu l’occasion d’imager sur une toile ce qu'ils avaient pu voir et comprendre du phénomène de l’érosion des berges.

Ouvrir en mode plein écran Le Festival Flö veut célébrer le volet maritime et côtier de l’Est-du-Québec en mariant les arts et la science. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des activités de lecture publique, de slam et une pièce de théâtre pour enfants sont également à l'horaire de ce premier festival.

Le public va découvrir d’une autre façon comment on peut mailler la science et les arts de façon fluide , estime le slameur Gervais Bergeron.

Une place particulière a également été faite aux jeunes dans la programmation, pour les sensibiliser aux phénomènes environnementaux. Néanmoins, les organisateurs remarquent que ce travail de sensibilisation a déjà été bien entamé ces dernières années.

On sent que ça leur tient à cœur. Quand on parle d'océan, ils nous parlent de plastique, il nous parlent des mammifères marins qui sont en danger et ils nous parlent de l’érosion des berges. Même s’ils ont 9-10 ans, ce sont des mots qu’ils connaissent et dont ils sont conscients , observe Marie-Pomme Presne-Poissant.

Les organisateurs espèrent que les activités proposées dans le cadre du Festival Flö donneront envie aux participants et aux visiteurs de s'intéresser davantage au fleuve et aux phénomènes qui y sont rattachés.

D’après le reportage de Patrick Bergeron