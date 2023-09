La Ferme Pierre-Paul Rocheleau de La Sarre obtient sa certification biologique

Pierre-Paul Rocheleau et Rébecca Leclerc cultivent de l’ail depuis 2018 à La Sarre. Le couple a ajouté les pommes de terre et les oignons à sa production maraîchère au fil des années.

Sa production a toujours été écologique, mais le couple a franchi un pas de plus en décrochant sa certification biologique auprès d’Écocert Canada, le 20 septembre.

J’étais content. Ça fait longtemps qu’on y pense. Il y a aussi un coût relié à ça. On n’est pas une très grande entreprise, donc c’est quand même une partie importante de nos revenus qui passe là-dedans. Il reste que c’est quand même l’aboutissement de quelque chose de beau , estime Pierre-Paul Rocheleau.

Pour le couple, c’est le fruit de plus de 18 mois de travail qui s’inscrit dans l’ordre naturel des choses.

Rébecca Leclerc pose avec des oignons tressés cueillis à la Ferme Pierre-Paul Rocheleau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On continue de faire comme on faisait. Ce que ça change, c’est qu’on est capables de dire aux clients que oui, effectivement, on n’utilise aucun intrant ni aucune pratique non permis au cahier de charge biologique. Si on n’a pas la certification, il y a toujours un doute qui peut subsister , fait valoir Pierre-Paul Rocheleau.

Ça fait juste montrer qu’on est en phase avec nos valeurs aussi quelque part. Ça allait de soi, rendu où on était.

Une production d’ail réduite de moitié

D’abord producteurs pour leur subsistance depuis 2011, Pierre-Paul Rocheleau et Rébecca Leclerc ont eu un coup de cœur pour l’ail. Une production bien adaptée à leur microclimat qui devance la période de gel à l’automne.

Après avoir tenté certaines variétés d’ail moins connues, le couple s’est tourné vers l’ail Music, très largement répandu au Québec. Il produit aussi du Northern Quebec et d’autres variétés en plus petites quantités. Depuis l’an dernier, il a toutefois réduit sa production de moitié.

C’est une petite production. C’est artisanal, tout est fait à la main. Au top, on est monté à 20 000 bulbes, mais l’an dernier, on en a planté 10 000. Et ce sera encore ça cet automne. L’équilibre est meilleur pour nous. On a tous les deux des emplois à temps plein à l’extérieur de la ferme. Et ça nous permet aussi de recommencer à semer un peu plus de trucs dans notre jardin personnel , explique Pierre-Paul Rocheleau.

Bientôt des asperges

Une aspergeraie a été aménagée cette année. Les premières récoltes devraient avoir lieu d'ici trois ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce qui n’empêche pas le couple de se lancer dans une nouvelle production. Une aspergeraie a été aménagée cet été et devrait produire ses premières asperges d’ici trois ans. Cela portera sa superficie totale en culture à 1,2 hectare.

C’est un nouveau projet qui nous stimule. Il y a quelques personnes qui en font dans la région. C’est quelque chose de long, qui prend de l’espace. Il faut être capable de supporter en attendant la production qui commence à la troisième année. On veut la laisser bien s’implanter, parce que ça prend beaucoup de racines, de belles grosses racines pour supporter la récolte. Après, c’est établi pendant 10, 15 et même 20 ans , souligne Pierre-Paul Rocheleau.

Un collectif de producteurs écologiques

Le couple écoule ses produits au sein du collectif de producteurs écologiques Manger Local Abitibi-Ouest. Six producteurs en font partie. Il s’agit d’une approche d’agriculture soutenue par la communauté.

On est toujours dans l’idée écologique, c’est pour ça qu’on est certifié bio maintenant, donc c’est vraiment d’offrir toujours quelque chose de sain au client. Nous nous sommes tous associés pour faire des paniers de légumes écologiques. Nous, on n’est pas assez diversifiés pour faire des paniers et offrir l’abonnement, mais nos produits sont offerts dans les paniers de Manger Local , précise Rébecca Leclerc.

Dix fois plus de bio

Selon l’Union des producteurs agricoles (UPA) en Abitibi-Témiscamingue, le nombre de producteurs et les superficies de culture biologique ont presque décuplé entre 2014 et 2019 dans la région.

Pascal Rheault, président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est toujours en croissance. C’est certain que quand un producteur de grain ou de foin passe au bio, ça représente beaucoup d’acres. Ils le font pour la protection de l’environnement, mais aussi pour le prix. Quand on réussit bien et qu’on a les marchés, le prix devient beaucoup plus intéressant qu’au niveau du conventionnel , explique le président régional Pascal Rheault.

L’enjeu se situe surtout au niveau de la transition vers le biologique. L’UPA souhaite que les agriculteurs n’assument pas seuls cette transition de trois ans.

Au niveau maraîcher, l’engouement est aussi bien présent, selon Pascal Rheault.