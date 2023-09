La francophonie à l’honneur pendant trois jours à Sault-Sainte-Marie

Le Festival culturel franco-ontarien s’amorce samedi à Sault-Sainte-Marie, une occasion pour les francophones de la région de se rassembler et de célébrer la survie du français dans la région.

Les célébrations sont une initiative du Centre francophone de Sault-Sainte-Marie, qui célèbre cette année son 40e anniversaire.

Les festivités se déroulent du samedi au lundi au lieu historique national Ermatinger Clergue, un site près du centre-ville, avant de se déplacer d’abord à une salle de spectacle pour un souper dimanche, puis à l’hôtel de ville lundi pour la levée du drapeau franco-ontarien.

Les célébrations sont incluses dans les Rendez-vous d’automne, un événement de reconstitution historique qui fait une place pour l’occasion à la culture des francophones de la région.

Les célébrations réjouissent Tiziana Principe, qui fait partie du conseil d’administration du centre francophone.

On voulait vraiment faire quelque chose de gros pour ce week-end , affirme-t-elle.

Le centre francophone va rendre hommage à ses bénévoles lors du souper du dimanche soir.

L’histoire des francophones à Sault-Sainte-Marie n’a pas toujours été harmonieuse. En 1990, la municipalité s’est déclarée unilingue anglophone avec comme objectif de ne plus avoir à assurer des services en français.

Cette résolution a été défaite devant les tribunaux quelques années plus tard après plusieurs mobilisations citoyennes.

Les célébrations du fait français à Sault-Sainte-Marie sont pour plusieurs un signe de la résilience de cette population qui continue d’avoir ses institutions francophones.

On est très heureux parce qu’on est encore là, on est survivants, on est un beau groupe qui existe encore à Sault-Sainte-Marie, qui organise plusieurs événements.