Jean-Simon Desgagnés renoue avec la compétition et ses coéquipiers du Rouge et Or

Un mois presque jour pour jour après sa brillante performance aux Mondiaux d’athlétisme à Budapest, le coureur Jean-Simon Desgagnés était de retour en piste samedi à l’occasion d’une épreuve de cross-country universitaire à Québec.

L’athlète de 26 ans, qui a surpris bien des gens en terminant 8e en finale du 3000 mètres steeple des récents championnats du monde, a pris le départ de l’Invitation Rouge et Or, une course du Réseau du sport étudiant du Québec présentée sur le parcours de 8 kilomètres des Plaines d’Abraham.

Desgagnés a franchi la ligne d’arrivée au 2e rang, presque 45 secondes après son coéquipier du Rouge et Or Philippe Morneau-Carrier, vice-champion universitaire canadien, qui a survolé le parcours en 24m35s08. Jonathan Tedeschi a terminé troisième pour permettre à l’Université Laval de balayer la compétition. Philippe a complètement dominé, c’est capotant de le voir prendre le lead et être capable de gagner une course comme ça , a affirmé Desgagnés.

C’était une course vraiment trippante. Le but de venir ici, c’était d’avoir du fun. Mon dernier tour a été plus forçant que je pensais, mais c’est super cool de voir les gars en forme.

Il faut dire que Jean-Simon Desgagné n’est pas au sommet de sa forme en ce moment, lui qui vient tout juste de reprendre l’entraînement à la suite de sa belle performance aux Mondiaux.

C’est dur d’être bon du mois de septembre au mois d’août en course à pied. Il ne faut pas oublier qu’il y a moins d’un mois, j’étais aux championnats du monde et je faisais la finale. J’ai pris deux semaines de repos et là, ça fait deux semaines que j’ai recommencé la course à pied.

Jean-Simon Desgagnés a choisi de disputer une dernière saison de cross-country universitaire, mais son objectif ultime demeure une participation aux Jeux olympiques de Paris à l’été 2024.

Il compte s’investir au sein de l’équipe de cross-country du Rouge et Or cet automne, tout en gardant en tête qu’il doit optimiser son énergie en vue de la prochaine saison estivale.

Assurément que je pourrais recommencer à 100 % et être top shape au championnat canadien en novembre, mais probablement qu’au mois de mai, je m’en voudrais d’avoir trop poussé la machine dans une saison qui n’est pas celle qu’on veut prioriser.

Belle nostalgie

Quoi qu'il en soit, Jean-Simon Desgagnés a profité pleinement de cette première course de la saison, surtout qu’il s’agit de sa dernière prestation à la maison comme coureur du Rouge et Or.

Il n’y avait pas de tristesse sur la ligne d’arrivée, que des sourires pour le coureur du Rouge et Or et ses coéquipiers qui ont pris sept des dix premières positions.

On s’en va dans une saison exceptionnelle. Avec l’équipe qu’on a, au championnat canadien de cross-country universitaire, ça va être fou! Je pense que ça boucle bien la boucle. C’est une belle nostalgie, disons-le comme ça.

Le Rouge et or de l’Université Laval a aussi remporté l’épreuve chez les femmes. Catherine Beauchemin et Sara-Pier Paquet ont décroché l’or et l’argent. Elisa Tripotin de l’UQAM a terminé au 3e rang.