Environ 300 personnes ont participé samedi aux différentes courses le long du fleuve Saint-Laurent, entre Saint-Ulric et Matane, pour le 10e anniversaire de l’événement BOUGE pour ta santé.

Organisé par le Club de course de Matane, cet événement sportif a rassemblé petits et grands, avec une météo idéale, en raison du faible niveau de vent et du soleil.

Pour une première année, les coureurs pouvaient parcourir une distance de marathon, lors de cette course. Les participants avaient aussi l’option de prendre part au semi-marathon, en courant ou en marchant, ou à la course de 5 km. Les tout-petits, eux, avaient accès à une course d’un kilomètre.

Pierre-Alexandre Beaulieu, originaire de Trois-Rivières, a fini premier au semi-marathon. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Un sport accessible

[La course], c’est accessible à tout le monde, c’est gratuit, donc c’est attirant , estime la participante Martine Boucher, heureuse de voir de plus en plus d’événements du genre organisés dans l’Est-du-Québec.

Martine Boucher (à gauche) et Véronique Murray (à droite) ont participé à la course de 5 km. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La responsable du Club de course de Matane, Geneviève Lévesque, remarque un intérêt grandissant pour la course à pied dans la région.

La course, c’est pas compliqué à pratiquer, on n’a pas besoin d’un équipement, d’un temps précis, c’est quand on veut, quand on peut, la distance qu’on veut. Je pense que c’est cette simplicité-là dans la course qui attire les gens , croit-elle.

Geneviève Lévesque, responsable du Club de course de Matane Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Un coup de pouce aux jeunes sportifs

Puisque la course était commanditée, le Club de course de Matane a été en mesure de récolter des fonds avec les inscriptions. Environ 5600 $ iront donc à de jeunes sportifs défavorisés de la Matanie.

Des jeunes qui veulent faire du soccer, du football, de la gymnastique, qui n’ont pas les moyens financiers pour payer l’inscription, le matériel que ça pourrait prendre pour faire ce sport-là, nous on va défrayer les coûts , affirme Geneviève Lévesque.

Départ samedi de la course d'un kilomètre des tout-petits. Photo : Radio-Canada

Le Club de course de Matane prévoit déjà reconduire l'événement l'an prochain.

D'après le reportage de Marguerite Morin