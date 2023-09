Le CQRDA plante 500 arbres à Jonquière

Le Centre québécois de recherche et développement sur l’aluminium (CQRDA) souhaite compenser en partie les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aluminium.

Plutôt que d’acheter des crédits carbone, l’organisation a décidé de planter une forêt en collaboration avec Carbone Québec. Ainsi 500 arbres de diverses essences ont été plantés samedi matin tout près de la Fromagerie Blackburn dans l’arrondissement de Jonquière.

Cette première phase du projet représente un investissement de 20 000 $.

On a déterminé, au CQRDA, que ce serait intéressant d'avoir une vision un peu plus axée sur la protection de l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre dans nos priorités , indique le président-directeur général du CQRDA, Gilles Déry.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Déry est le président-directeur général du Centre québécois de recherche et de développement sur l'aluminium. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Carbone Québec offre aux entreprises et aux particuliers de planter des arbres afin d'atteindre la carboneutralité. Il s’agit d’une idée qui a germé dans la tête de Jean-Philippe Levasseur dans les dernières années.

On veut être mobilisateurs. On se dit que si toutes les entreprises, les individus participent et font des actions positives, bien c'est bénéfique pour l'environnement , soutient le président-fondateur de Carbone Québec.

Selon ses estimations, lorsque les arbres plantés samedi auront atteint leur maturité, ils pourraient compenser jusqu'à 500 tonnes de GES émis par les activités corporatives du CQRDA ou de l'industrie de l'aluminium. L'emplacement de la nouvelle forêt dans le chemin Saint-Benoit est stratégique.

On voyait qu'il y avait un besoin au niveau du ruisseau agricole. On avait un endroit propice à ça, proche de l'autoroute de l'aluminium. La forêt va être mature dans environ 50 ans et elle sera viable pour environ 100-150 ans dépendant des essences. Les propriétaires se sont engagés à la protéger pour 50 ans , mentionne Jean-Philippe Levasseur.

Ouvrir en mode plein écran L'activité de reboisement est réalisée en collaboration avec Carbone Québec. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Deux autres phases seront réalisées prochainement. En tout, le projet pourrait donc compenser plus de 1500 tonnes de GES. Mais CQRDA ne veut pas s'arrêter là. Des démarches ont été entreprises pour implanter l’idée ailleurs.

C'est d'avoir aussi d'autres espaces comme ceux-là un peu partout au Québec, comme sur la Côte-Nord ou au centre du Québec, bref, où il y a de l'effervescence au niveau de la production et la transformation d'aluminium , indique le PDG du CQRDA, Gilles Déry.

Le CQRDA espère aussi diversifier ses actions environnementales dans le futur.

D’après le reportage de Béatrice Rooney