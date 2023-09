Ralentissements majeurs sur le pont Pierre-Laporte

Les automobilistes qui empruntent le pont Pierre-Laporte samedi doivent s’armer de patience. Si la première fin de semaine des travaux au niveau du pont Risi s’était déroulée sans anicroche, cette fois, la congestion est beaucoup plus importante.

À cause des travaux sur le pont qui enjambe la rivière Chaudière, seulement 3 voies sur 6 sont ouvertes à l'approche du côté de Lévis.

Au ministère des Transports et de la Mobilité durable, on observe qu’il y a beaucoup de citoyens qui essaient de traverser, surtout vers la Rive-Sud , note Émilie Lord, une porte-parole.

On a commencé à remarquer de la congestion aux alentours de 7 h 30, et depuis ce moment-là, ça n’a pas du tout arrêté.

Plus on avance dans la journée, plus la file de véhicules s’étire , ajoute-t-elle, précisant que la situation occasionnait également une importante congestion sur le pont de Québec, samedi.

Pour [l’autoroute] 73, Henri-IV, la congestion dépasse le boulevard Charest , prévient-elle. Pour Duplessis, ça dépasse le chemin des Quatre-Bourgeois.

Vers 14 h, moment où Radio-Canada s'est entretenu avec Mme Lord, les automobilistes devaient s’attendre à mettre 45 minutes pour traverser de Québec à Lévis.

Quand c’est parti, comme ça, en lion, le matin, c’est rare que ça se termine rapidement , dit la porte-parole, invoquant le match des Remparts débutant à 16 h au Centre Vidéotron et la fermeture des magasins à 17 h pour expliquer que les routes ne sont pas près d’être dégagées.