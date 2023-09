La GRC recherche un homme de Big River pour des incidents impliquant des armes à feu 

Un homme de 23 ans de la Première Nation de Big River en Saskatchewan est recherché par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à la suite d’incidents liés à l’usage d'armes à feu survenus au cours du mois de septembre.

L’homme fait face à 29 chefs d’accusation, indique la police fédérale dans un communiqué publié vendredi.

Le 18 septembre, la GRC a appris qu'une personne avait été blessée dans la Première Nation de Big River, à environ 160 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

La victime a été transportée à l'hôpital avec des blessures graves, et l'enquête a permis de déterminer qu'elle avait été impliquée dans une altercation avec un homme, souligne la police.

Publicité

La police a ensuite indiqué que le même homme s'était approché de deux maisons de la Première Nation et en a menacé les occupants avec une arme à feu, lors d'incidents survenus les 18 et 19 septembre. Aucun blessé n'a été signalé lors de ces incidents.

L’individu est décrit comme mesurant environ 5 pieds et 7 pouces (1 m70) et pesant 170 livres (77 kg) avec des cheveux foncés, les yeux bruns et des tatouages sur les deux tempes.

La GRC déconseille au public de s’approcher de l'homme s’il est aperçu.

Les autorités demandent à toute personne ayant des informations en lien avec cette recherche de composer le 911 ou de communiquer un renseignement anonyme à Échec au crime au 1-800-222-8477 ou en ligne.