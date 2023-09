L’augmentation du coût de la vie refroidira-t-elle les ardeurs de possibles immigrants?

Dans les grandes villes du pays, le coût de la vie en constante augmentation pèse lourdement sur les épaules des nouveaux arrivants.

Ankita Goel, qui a quitté son emploi de consultante en gestion à Mumbai en 2019 pour suivre son mari à Vancouver, témoigne de ses regrets face à la situation actuelle. Le logement est inabordable, le panier d'épicerie augmente, les loyers augmentent également, et cela me pousse sérieusement à envisager de quitter Vancouver , dit-elle.

Mme Goel affirme qu’elle hésiterait à recommander le Canada aux nouveaux arrivants potentiels. Et elle n’est pas la seule.

Ouvrir en mode plein écran Mme Goel souhaite quitter Vancouver. Photo : offerte par Ankita Goel

Selon Vik Singh, professeur adjoint à l'École de gestion Ted Rogers de l'Université métropolitaine de Toronto, cette situation pourrait pousser les potentiels immigrants les plus qualifiés à choisir un autre pays que le Canada. Certainement, car ils ont probablement de meilleures options. Ils ont la possibilité d'aller dans d'autres pays s'ils envisagent vraiment d'y vivre.

Publicité

Or, le gouvernement canadien espère atténuer la pénurie de main-d'œuvre qui touche le pays à l’aide de ces immigrants hautement qualifiés.

Selon le ministre de l’Immigration, le Canada reste un pays populaire.

Malgré tout, la combinaison de crise du logement, inflation et cibles d’immigration élevées inquiète des experts.

500 000 résidents permanents par année

Le gouvernement Trudeau a fixé des objectifs ambitieux en matière d'immigration, visant à accueillir 500 000 résidents permanents par an à partir de 2025.

Cependant, cette augmentation de l'immigration s'accompagne d'un défi majeur : la crise du logement. Christopher Ragan, directeur de la Max Bell School of Public Policy à l'Université McGill, souligne la nécessité d'une planification exhaustive pour faire face à cette situation. Il doute que le plan nécessaire soit en place. Je ne suis pas convaincu qu'un plan sérieux existe.

Ouvrir en mode plein écran Une augmentation du nombre de mises en chantier est nécessaire, selon des experts. (Archives) Photo : (Graham Hughes/Bloomberg)

La Société canadienne d'hypothèques et de logement a constaté que le Canada a besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires, en plus de ce qui est déjà en construction, pour rétablir l'abordabilité du logement. Un rapport des Services économiques TD publié cet été révèle que le niveau actuel d'immigration au Canada ne fera qu'aggraver le déficit de logements au cours des deux prochaines années.

Publicité

Selon le ministre de l’Immigration du Canada, Marc Miller, on ne peut rejeter la responsabilité de cette crise du logement sur l’immigration. Des gouvernements successifs, libéraux ou conservateurs, ont sous-financé ce domaine critique, et c'est un problème qui ne peut pas être imputé aux immigrants. La dette gratuite à laquelle nous avons assisté pendant la majeure partie de la décennie n'est plus une réalité actuelle , a-t-il déclaré, faisant référence aux faibles taux d’intérêt observés entre 2009 et 2021 au pays.

Pas le premier choix?

Pour bien des gens hautement qualifiés, le Canada n’est pas leur premier choix lorsqu’ils songent à quitter leur pays d’origine. Mme Goel, par exemple, entend se servir de son temps au Canada afin de déménager aux États-Unis. Elle attend d'obtenir son passeport canadien, ce qui facilitera la demande de visa H-1B pour pouvoir travailler aux États-Unis.

Je sais qu'il y a beaucoup de violence armée [aux États-Unis] et tout ça, mais c'est beaucoup moins cher, et il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter une maison là-bas , dit-elle.

M. Singh dit comprendre la logique de cette approche : Si vous regardez le processus pour aller aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile si vous avez un passeport canadien.

Malgré tout, M. Miller rappelle que le Canada est un pays populaire chez les potentiels immigrants.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Immigration, Marc Miller. Photo : CBC News

J'ai entendu des histoires anecdotiques sur des personnes souhaitant quitter le Canada, mais les chiffres globaux que nous constatons à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont complètement à l'opposé , a-t-il déclaré en entrevue.

Nous avons la plus forte demande que nous ayons jamais vue pour venir dans un pays comme le nôtre.

M. Miller a ajouté qu'il n’envisageait pas que le Canada revienne sur ses objectifs en matière d'immigration.

Très choqués

À Winnipeg, Codi Guenther, directrice exécutive de New Journey Housing, met en lumière les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants. Nous leur montrons des logements, et ils sont très choqués par ce que leur argent peut leur permettre ici.

Elle a déclaré que les nouveaux arrivants avec lesquels elle travaille pour trouver un logement se heurtent à toutes sortes d'obstacles, du manque d'antécédents de location et de cosignataires de bail à la taille des logements dont ils ont besoin et au fait qu'ils n'ont souvent pas de lettres de recommandation d’employeurs.

Pour M. Ragan, les gouvernements doivent améliorer leurs plans d'intégration. Si vous voulez augmenter de manière significative l'afflux annuel d'immigrants – et c'est exactement ce que ce gouvernement a fait –, alors je pense que vous devez vraiment vous assurer que toutes les autres pièces du case-tête soient en place.

Syed Hussan, directeur exécutif de Migrant Workers Alliance for Change [Alliance des travailleurs migrants pour le changement, traduction libre], plaide pour une intervention gouvernementale dans le secteur du logement. Je pense que nous devons amener les gouvernements fédéral et provinciaux à construire à nouveau des logements.

Ouvrir en mode plein écran Syed Hussan rappelle que les immigrants ne sont pas à la source de l'inflation ou de la crise du logement. (Archives) Photo : The Canadian Press / Christopher Katsarov

Celui-ci rappelle que l’immigration a été stoppée au pays durant la pandémie, mais que le prix des maisons a augmenté sans cesse durant cette période.

M. Singh, de son côté, rappelle que le Canada a tout intérêt à aider les immigrants à trouver des logements abordables. Il y a des emplois disponibles dans à peu près tous les secteurs, actuellement, au Canada.

Avec les informations de CBC News