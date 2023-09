La « boucle a été bouclée » vendredi soir à Halifax, alors qu'en ce 22 septembre, les Mooseheadsont donné le coup d'envoi de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en retirant le chandail de leur ancien numéro 22, Nathan MacKinnon.

En grandissant, quand j'étais moi-même un partisan des Mooseheads, je n'aurais jamais cru que mon chandail serait un jour retiré. Maintenant, la boucle est bouclée. Cette ville et cette équipe représentent beaucoup pour moi. Merci! , a lancé MacKinnon quelques instants avant que son numéro 22 soit hissé dans les hauteurs du Centre Scotiabank.

Le joueur de centre qui vient d'avoir 28 ans est né à Springhill, en Nouvelle-Écosse, et a joué son hockey mineur à Cole Harbour, dans la municipalité d'Halifax, le patelin de Sidney Crosby.

Les Mooseheads ont profité du fait que le camp d'entraînement de l'Avalanche du Colorado n'est pas encore commencé s'assurer que MacKinnon, qui a porté le chandail rouge et vert entre 2011 et 2013, puisse être présent pour cette soirée organisée en son honneur.

Ouvrir en mode plein écran Les Mooseheads ont retiré le numéro 22 de leur ancien joueur étoile Nathan MacKinnon, vendredi soir à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Des partisans aux anges

Plusieurs partisans du joueur vedette ayant assisté à la cérémonie de vendredi étaient plus qu'heureux d'avoir pu assister à cet hommage que lui ont rendu les Mooseheads

. C’est fantastique de voir Nate chez lui et de voir son maillot accroché et retiré. C’est un joueur incroyable et il l’est tout autant hors de la glace, au sein de notre communauté , a dit Jack MacNamera, un jeune partisan qui a assisté à la cérémonie de vendredi.

[C'était] émotif de le voir, puis tu voyais que le monde embarquait, standing ovation et tout et tout. Le monde ne l'ont pas oublié, puis le monde le suit , a déclaré avec enthousiasme Bernard Gagnon, qui dit être partisan depuis 30 ans.

Ouvrir en mode plein écran Le 20 août 2022, quelques semaines après avoir remporté la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado, Nathan MacKinnon était à Halifax pour fêter avec le public. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Avant la cérémonie, MacKinnon a eu l'occasion d'aller rencontrer les membres de l'équipe actuelle des Mooseheads. Il n'a pas mis de temps pour leur mettre un peu de pression en vue de leur rencontre contre les Islanders de Charlottetown.

Je leur ai dit qu'ils étaient mieux de ne pas gâcher ma soirée en perdant. C'était une blague, mais je leur ai vraiment dit ça , a confié MacKinnon lors d'une mêlée de presse. Je leur ai dit que les années avec les Mooseheads ont été les plus belles de ma vie et je leur ai souhaité que ce soit la même chose pour eux.

Ouvrir en mode plein écran Nathan MacKinnon, des Mooseheads d'Halifax, célèbre un but marqué à Québec contre les Remparts, le 6 avril 2012. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Malgré ce discours dans le vestiaire, les Mooseheads se sont finalement inclinés 3-1 contre les Islanders.

Liam Kilfoil avait bien donné les devants aux locaux en milieu de première période, mais un doublé de Michael Horth, en plus d'un but dans un filet désert d'Owen Conrad, ont permis aux Islanders de se sauver avec la victoire.

MacKinnon a fait la pluie et le beau temps lors de son passage avec la formation néo-écossaise. En 101 matchs de saison régulière, il a amassé 63 buts et 90 aides, pour une récolte de 153 points, en plus d'ajouter 61 points en 34 matchs en séries.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir gagné la Coupe Memorial avec les Mooseheads d'Halifax le 26 mai 2013 à Saskatoon, Nathan MacKinnon pose avec le trophée Stafford-Smythe, décerné au meilleur joueur du tournoi. Photo : Reuters / Todd Korol

Il a mené les Mooseheads vers la conquête de la Coupe du Président (aujourd'hui le trophée Gilles-Courteau), puis la Coupe Memorial en 2013, étant nommé meilleur joueur du tournoi.

C'est au terme de cette saison qu'il a été repêché au tout premier rang par l'Avalanche.

Ouvrir en mode plein écran Nathan MacKinnon soulève la coupe Stanley après la victoire de l'Avalanche du Colorado dans le dernier match de la finale, le 26 juin 2022 à Tampa. Photo : Associated Press / Phelan Ebenhack

Même s'il évolue aujourd'hui au sein de la meilleure ligue de hockey au monde et qu'il compte une bague de la Coupe Stanley à son actif, l'attaquant n'a pas tari d'éloges envers son ancienne organisation junior.

Publicité

Dans la LNH , les années finissent par se ressembler, mais dans le junior, tout est nouveau dans ta vie, c'est une période très particulière à cet âge. C'est juste deux années, mais on dirait qu'elles comptent pour 10 , a souligné MacKinnon, qui était aussi un peu nerveux.

Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je viens d'ici, je passe mes étés chez moi à Halifax, donc j'ai vraiment un lien spécial avec cette ville. Beaucoup de membres de ma famille et d'amis sont ici ce soir, donc c'est plaisant de pouvoir partager ce moment avec mes proches.

Avec des informations de Kheira Morellon