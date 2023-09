La relocalisation des grenouilles lors de travaux est-elle une mesure efficace?

Une étudiante de l’Université de la Colombie-Britannique est l’une des premières à étudier l'impact de la relocalisation d’animaux comme les grenouilles afin de les protéger lors de projets de développement ou de construction.

L’étudiante, Megan Wineland, a déplacé plusieurs grenouilles maculées de Columbia de la zone humide Mayook, près de Cranbrook, dans le sud-est de la province, afin d’étudier comment ce déplacement les a affectées.

Au cours des dernières années, la pratique, qu’on appelle translocation à des fins de conservation est devenue de plus en plus courante.

Elle a notamment attiré de l’attention lors des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, lorsque plus de 1000 amphibiens avaient été déplacés lors de travaux sur l'autoroute Sea-to-Sky.

Parmi ces amphibiens, on comptait plusieurs grenouilles à pattes rouges, une espèce préoccupante en Colombie-Britannique.

Les grenouilles à pattes rouges sont dans une situation "préoccupante", selon le gouvernement fédéral. Photo : Gracieuseté de Barb Beasley

Mais si la translocation gagne en popularité, son impact a été peu étudié. On en sait peu sur l’efficacité de cette pratique , explique Megan Wineland. On ne sait pas ce qui se passe après le déplacement. Même à l'échelle mondiale, on a publié peu d'études sur ce sujet.

L’étudiante a donc capturé plusieurs grenouilles et les a divisées en trois groupes. Elle a déplacé un groupe à un kilomètre de son habitat original, un autre à cinq kilomètres, et elle a laissé le troisième groupe à l’emplacement original, créant ainsi un groupe de contrôle.

Megan Wineland tient une grenouille maculée de Columbia munie d'un transpondeur radio. Photo : La Presse canadienne / Riley Finn

Lorsqu’elle a capturé les grenouilles, elle les a toutes pourvues de minuscules sacs à dos contenant un transpondeur, afin de pouvoir suivre leurs mouvements.

Au cours de l’été, l'étudiante a suivi les trois groupes afin d’étudier leurs mouvements et leurs mensurations, y compris leur grandeur et leur poids.

Megan Wineland affirme que les grenouilles sont importantes, car ce sont des espèces indicatrices qui servent de baromètre pour leur écosystème.

Elles sont comme le canari dans la mine de charbon. Si elles ne vont pas bien, c’est parce qu’elles absorbent les polluants de l’air ou des zones humides , dit-elle.

Megan Wineland compare son projet à l'implantation de puces électroniques dans des animaux domestiques. Photo : La Presse canadienne / Riley Finn

Le projet, qui durera deux ans, est organisé en partenariat avec l’organisme Canards Illimités Canada, et le ministère de la Gestion des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique.

S'il est trop tôt pour parler de résultats, Mme Wineland espère que sa recherche offrira un éclairage nouveau sur ce sujet sous-étudié.

Mon projet n’est que la pointe de l’iceberg. Je n’étudie que la survie et le mouvement [des grenouilles].

Par la suite, dit-elle, les chercheurs pourront aborder des sujets plus complexes, tels que l’impact de la translocation sur le réseau alimentaire, les maladies, et la génétique.

Avec les informations de La Presse canadienne