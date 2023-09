Expérimenter le réseau de pistes cyclables pour se sensibiliser

L’organisme Roulons VERT a amené les élus de Trois-Rivières à expérimenter le réseau cyclable de la ville. Les membres du conseil municipal ont parcouru une distance de 15 kilomètres d’un bout à l’autre de Trois-Rivières pour y voir les différentes lacunes du réseau.

« L’objectif, c’est de faire voir le réseau cycliste, mais pas dans un mode récréatif plutôt dans un mode d’usage au quotidien », explique Claude Ferron, le co-coordonnateur de la Cyclerie, qui animait la randonnée.

Se faufiler entre les voitures, traverser des bretelles d’autoroute ou encore des carrefours giratoires ne sont que quelques exemples d’aménagements inadéquats soulignés par Roulons VERT.

On veut montrer les points négatifs et les éléments où c’est manquant ou défaillant. [Il manque] des rampes dans tous les escaliers de la Ville pour aider à monter les vélos, des passerelles ou des liens cyclables plus efficients dans les carrefours qui sont assez dangereux à l’heure actuelle.

Pierre Montreuil, Pascale Alberne-Lahaie, Geneviève Auclair et Richard W. Dobber sont les quatre élus à s’être prêtés au jeu. Ils invitent d’ailleurs la population à déclarer les lacunes auxquelles ils sont confrontés au 311. C'est comme ça que nous on peut améliorer notre ville quand les citoyens font du vélo et quand ils nous indiquent où c’est problématique , mentionne la conseillère du District de Saint-Louis-de-France, Geneviève Auclair.

L’initiative faisait aussi partie de la semaine du Défi sans auto qui se termine dimanche.