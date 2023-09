Des commerçants du marché By d'Ottawa continuent de ressentir un sentiment d'insécurité dans le secteur et veulent des solutions pour y faire face.

C'est le cas du propriétaire de la boutique John Rmor, qui a été cambriolé deux nuits de suite. Celui-ci a rouvert son magasin de chaussures après 14 jours de fermeture à la suite des cambriolages.

M. Rmor soutient que près de 40 000 $ de biens y ont été volés, après que la porte d’entrée de son magasin situé sur la promenade Sussex, dans le marché By d’Ottawa, a été fracassée.

Il est maintenant d'en voie d’installer une barrière de métal sur la porte d’entrée de sa boutique. Il s’est également fait un devoir de retirer tous les objets de valeur de la vue la nuit.

Je suis heureux de ne pas avoir été là pour ma sécurité, avant tout, mais c’est décevant parce que vous ne vous attendez jamais à ce que ça vous arrive , souligne-t-il.

Malheureusement pour lui et d’autres propriétaires d’entreprises à proximité, balayer de la vitre brisée et dénombrer les pertes sont devenues choses courantes.

Des commerçants du marché By, exaspérés par les problèmes d'itinérance et de toxicomanie qui prennent de l'ampleur dans le secteur, ont rencontré des représentants de la Ville d'Ottawa, à la fin du mois d'août dernier. (Photo d'archives)

Le quartier Rideau-Vanier – qui comprend le marché By, la Basse-Ville, la Côte-de-Sable et Vanier – affichait le deuxième taux de criminalité en importance dans la ville en 2022.

Le taux de criminalité non violente a bondi de 25 % depuis 2021 dans le quartier Rideau-Vanier, comparativement à 19 % pour l’ensemble de la ville, selon les statistiques publiées par le Service de police d’Ottawa (SPO).

Le quartier Rideau-Vanier s’est classé au deuxième rang après le quartier Somerset, qui a enregistré un taux de criminalité légèrement plus élevé l’an dernier, mais où le nombre de crimes non violents n’a augmenté que de 7,7 % depuis 2021.

À la fin d'août, des commerçants du marché By ont rencontré des représentants de la Ville d’Ottawa, de l'Autorité de district du marché et du SPO pour leur faire part de leurs inquiétudes quant aux enjeux de sécurité, les problèmes d’itinérance et de toxicomanie qui prennent de l’ampleur dans le quartier.

Nous constatons les répercussions d’une crise de la santé mentale et de la toxicomanie qui se produit non seulement à Ottawa, mais partout au Canada , affirme Zachary Dayler, le directeur de l’Autorité de district du marché By.

Zachary Dayler est le directeur général de l'Autorité de district du marché By. (Photo d'archives)

M. Dayler indique que des projets sont en cours pour régler les problèmes de logement et d'approvisionnement sécuritaire en drogues, de même que l'installation d'un nouveau centre des opérations dans le marché By où se trouveraient des services policiers et des services sociaux.

Il encourage les propriétaires d’entreprises locales victimes de crimes à soumettre des rapports à la police et à discuter avec les policiers de potentielles mesures de prévention des pertes.

Je ne pense pas que la solution soit uniquement le maintien de l’ordre [...] Je pense que c’est un effort collectif , croit-il.

La police d’Ottawa n’était pas disponible pour accorder une entrevue à CBC News.