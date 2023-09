Une panne touche l’ensemble des terminaux de paiement Moneris au pays

Les services de paiement par carte de débit et de crédit offerts par l'entreprise Moneris étaient inaccessibles d'un océan à l'autre, samedi après-midi, entraînant de longues files d'attente dans les commerces et les restaurants, et provoquant de la frustration chez des clients.

Aucune information à propos de cette panne n'a pour l'instant été fournie par l'entreprise.

Le site web de cette dernière était toutefois inaccessible, en début d'après-midi.

Plus de détails suivront.