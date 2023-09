Présidence de la SANB : « Je peux partir la tête haute », dit Alexandre Cédric Doucet

Alexandre Cédric Doucet a officiellement laissé la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) samedi. Après trois années en poste, le plus jeune président de l’histoire de l’organisme dit quitter ses fonctions la tête haute.

Avant d’arriver en poste, Alexandre Cédric Doucet précise que certains dossiers étaient sur le radar de la SANB , notamment la révision de la langue officielle, les circonscriptions électorales et l’examen NCLEX des infirmières.

Je savais que c'était des dossiers qui allaient nous tenir aussi occupés , se souvient Alexandre Cédric Doucet.

Les rapports entre le groupe militant et le gouvernement Higgs ont été houleux pendant les dernières années. Alexandre Cédric Doucet dit ne pas avoir envisagé que les choses se passeraient ainsi.

Je ne pensais pas vraiment que les relations allaient s’envenimer comme cela avec le premier ministre, mais bon, c’est des choses qu’on ne gère pas et qu’on ne peut pas prévoir, on a beaucoup agi en réaction avec les relations avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick , analyse maintenant Alexandre Cédric Doucet.

Alexandre Cédric Doucet (troisième à partir de la gauche) au côté du premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs (quatrième de la gauche) (Photo d'archives)

Le dossier de la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a d’ailleurs été l’une des plus grosses batailles de la SANB ces dernières années. Le dossier n’a pas été traité avec sérieux par Blaine Higgs, avance Alexandre Cédric Doucet.

J’espère sincèrement voir, plus tôt que tard, un comité permanent à l’Assemblée législative où est ce que les députés peuvent faire des études, convoquer des témoins et lutter contre la désinformation sur le bilinguisme qu’il y a au Nouveau-Brunswick , a-t-il dit souhaiter lors d'une entrevue à Michel le samedi.

En juin, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a fait volte-face et est revenu sur sa décision d'abolir la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles.

Les relations avec le gouvernement Trudeau auront été de leur côté plus douces lors du règne d’Alexandre Cédric Doucet à la SANB .

J'ai toujours trouvé cela respectueux avec le gouvernement fédéral, on s’est toujours entendu sur ce qu’on n’allait pas s’entendre et on mettait cela de côté pour travailler sur les autres choses , raconte-t-il

De bons coups

Plusieurs voix se lèvent depuis longtemps en Acadie pour parler de l’importance d’une participation active des jeunes et de la relève dans le milieu associatif et les affaires publiques acadiennes.

Le plus jeune président de la SANB confirme que l'organisme a eu cela à cœur lors de son mandat.

Partout dans la francophonie acadienne, on était un des conseils d’administration les mieux représentés au niveau des âges et des minorités visibles , dit-il.

On voit que c’est en train de s'énergiser en tant qu’organisation.

Beaucoup de jeunes ont également participé à la dernière assemblée générale annuelle de la SANB , précise-t-il :

Au niveau des discussions qu’on avait au conseil d’administration, ça se ressentait, qu’il y avait une représentation de tous les âges , se réjouit-il.

Par ailleurs, Alexandre Cédric Doucet indique que l’un des moments de son mandat qui lui donne le plus de fierté est le tintamarre à Fredericton en marge du discours du Trône, organisé en collaboration avec les chefs wolastoqey et mi’kmaw du Nouveau-Brunswick, le 25 octobre 2022.

On a vraiment pu solidifier des liens , affirme-t-il. Pour moi c’est extrêmement positif. Il y a une amitié historique entre les Acadiens et les Autochtones.

La SANB est d’ailleurs actuellement en négociation avec l’organisme qui représente la société civile des Autochtones et Mi’kmaw pour une entente de réciprocité.

Un rassemblement a été organisé à Fredericton, en octobre 2022, pour dénoncer l'attitude de Blaine Higgs à l'endroit des minorités. (Photo d'archives)

Alexandre Cédric Doucet avait annoncé son départ de la SANB à la fin août, un an avant la fin prévue de son mandat, pour accepter une offre dans le secteur privé.

Des rumeurs circulent d'ailleurs quant à son souhait de présenter sa candidature comme candidat politique lors d'un futur scrutin.

Je ne ferme pas la porte. On verra quand le temps arrivera , a-t-il lancé samedi, pour répondre aux rumeurs. On me dit que les élections vont être déclenchées plus tôt que tard, c’est peut-être une réflexion que j’aurai à accélérer dans les prochaines semaines.

Avec des informations de l'émission Michel le samedi