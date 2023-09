1re apparition du tournis en C.-B. : un lac pourrait être vidé de ses poissons

Des chercheurs affirment que tous les poissons du lac Emerald, en Colombie-Britannique, pourraient devoir être « sacrifiés » après la découverte du parasite du tournis dans l’eau. Cependant, davantage de tests doivent avoir lieu.

Parcs Canada explique enquêter sur un cas suspect de tournis dans le lac Emerald situé dans le parc national Yoho. Cette maladie est un parasite microscopique qui atteint les truites et les saumons, et qui peut causer les poissons infectés à nager en tourbillonnant et à mourir prématurément.

L’agence explique que c’est la première fois que la maladie a été détectée dans la province. Shelley Humphries, écologiste aquatique avec Parcs Canada, dit que l’agence est en alerte depuis que la maladie a été découverte en 2016 à Banff.

La série de tests en cours a été déclenchée par la découverte d’un omble de fontaine déformé capturé par Parcs Canada à la fin août.

Shelley Humphries explique que des échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour vérifier la présence de la maladie, et que les résultats reçus mardi indiquent qu’elle est probablement présente. L'écologiste précise néanmoins qu’il s’agit d’un cas suspect et que davantage d’échantillons doivent être analysés pour confirmer la présence du tournis.

En attendant, le lac Emerald, la rivière Emerald, l’étang Peaceful et le lac One Duck, ainsi que leurs rivages et affluents sont fermés aux nageurs et aux bateaux, bien que des sentiers aux alentours restent accessibles. Des amendes pourraient atteindre 25 000 $ pour les contrevenants. Le but étant de ne pas propager la maladie ailleurs, précise l’écologiste.

Taux de mortalité de 90 %

Parcs Canada explique que les jeunes poissons, comme les truites arc-en-ciel et les ombles de fontaine, sont particulièrement sensibles à la maladie du tournis, avec un taux de mortalité de 90 %. La maladie ne présente pas de risque pour les humains.

Shelley Humphries dit qu’il faudra plusieurs semaines pour collecter et tester assez d’échantillons. Si le tournis est confirmé, les effets pourraient être dévastateurs. Des chercheurs assurent qu’il est impossible d’éradiquer le parasite.

Une fois que les poissons meurent, les spores du parasite restent dans l'environnement et contaminent les sédiments de l'eau. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Mike Lawrence/The Gleaner

En août 2016, le premier cas au Canada a été détecté dans le parc national de Banff. Tous les poissons du lac Johnson ont dû être tués.

Selon Jose Alava, enquêteur principal pour le département de recherche de pollution des océans à l’Université de Colombie-Britannique, cela sera sûrement également le cas au lac Emerald. La meilleure chose qu'ils puissent faire est de collecter tous les poissons et de les sacrifier , dit-il.

Cela aura néanmoins des impacts importants sur les pêcheurs et les groupes autochtones de la zone, mais le risque est de propager la maladie, ajoute-t-il. Une fois que les poissons meurent, les spores du parasite restent dans l'environnement et contaminent les sédiments de l'eau.

Avec les informations de Shivani Joshi, Karina Zapata, Yasmine Ghania et La Presse canadienne