Le ministère de l’Éducation a pris 9 jours pour créer la politique sur l’identité de genre

Selon une déclaration sous serment d’un fonctionnaire du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, la nouvelle politique sur l’identité de genre et l’utilisation des noms préférés à l’école a été créée en neuf jours.

Dans un affidavit, le ministre adjoint à l’Éducation, Michael Walter, a décrit la chaîne d'événement qui a mené à la création de cette nouvelle politique qui requiert le consentement des parents pour qu'un établissement scolaire utilise le nom ou le genre choisi par un élève de moins de 16 ans.

Le 9 août 2023, j’ai reçu des directives venant du bureau du ministre. Il m’a demandé de commencer à développer une nouvelle politique qui augmentera le consentement parental dans le cas où un élève demande à changer son nom et/ou pronom à l’école pour refléter leur identité de genre , décrit Michael Walter dans cet affidavit.

Il indique qu’entre le 9 et le 11 août, le ministère a examiné les diverses politiques existantes dans les divisions scolaires de la province et a mené des recherches sur des politiques sur l’éducation sexuelle et l’identité de genre qui existent ailleurs au pays.

Les résultats de cet examen ont démontré que 10 divisions scolaires avaient déjà des politiques sur l’identité de genre et la diversité sexuelle et que six d’entre elles avaient des politiques sur l'utilisation des pronoms.

Selon Michael Walter, ces approches étaient toutes différentes. Il ajoute que ces lacunes démontraient qu e les élèves dans diverses divisions scolaires avaient des expériences différentes, ainsi que de différents appuis et exigences quand ils cherchaient à changer de noms et de pronoms .

Nous voulions nous assurer que chaque élève ait le soutien nécessaire, ainsi que l’implication de ses parents pour qu’il y ait de meilleures conditions pour le soutenir dans ce processus.

Le 14 août, le ministère de l’Éducation a fait une ébauche de cette nouvelle politique et entre le 14 et le 18 août, il a apporté des changements aux politiques existantes pour qu’elles soient semblables à la nouvelle politique. Ceci inclut l'utilisation de l’outil Deepening the Discussion policy qui est un document professionnel disponible en ligne pour les divisions scolaires.

Une version finale de l’ébauche a été envoyée le 18 août à Dustin Duncan qui était le ministre de l’Éducation à cette époque.

Ces nouvelles politiques ont été finalisées le 21 août et ont été annoncées au public et auprès des divisions scolaires le jour suivant.

L’affidavit qui contient le témoignage de Michael Walter a été utilisé par les avocats de la défense dans la poursuite judiciaire menée par des organismes tels qu’UR Pride à l’encontre du gouvernement provincial.

Lors de l’audience qui a eu lieu mardi, Adam Goldenberg qui est l’avocat d’UR Pride dans cette affaire a affirmé que cette politique était discriminatoire, car elle vise seulement les élèves de diverses identités de genre.

Ce dernier a ajouté que cette politique a été créée trop vite et qu’elle a été implémentée sans la consultation des experts et des divisions scolaires.

Questionné à propos des neuf jours au cours desquels cette nouvelle politique a été créée, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a répondu : Ce n’est pas vrai. C’est une politique qui a été discutée parmi les élus du gouvernement pendant un certain temps .

Ce dernier a ajouté que les critiques de la protectrice des enfants en Saskatchewan, le manque de consultations auprès des experts et des divisions scolaires, ainsi que la poursuite judiciaire n’affectent pas cette politique.

Il y a beaucoup de soutien pour cette politique à travers la Saskatchewan et c’est la raison pour laquelle le gouvernement s’est engagé à l’adopter aujourd’hui et pour le futur , affirme Scott Moe. I l ne s’agit pas d’une politique qui a été imaginée par certains élus. C’est une politique adoptée suite à des discussions menées avec des parents et des électeurs pendant des années.

Avec les informations de Kendall Latimer et Alex Quon