L'Azerbaïdjan a annoncé samedi procéder avec la Russie à une « démilitarisation » des forces du Haut-Karabakh, une région sécessionniste en majorité peuplée d'Arméniens où les militaires azerbaïdjanais ont remporté une victoire éclair en début de semaine.

En étroite coopération avec les soldats de maintien de la paix russes, nous procédons à la démilitarisation des troupes séparatistes, a déclaré devant la presse, dont l' AFP , Anar Eyvazov, le porte-parole de l'armée azerbaïdjanaise, dans la région de Choucha, une ville du Haut-Karabakh passée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan il y a trois ans.

Nous avons déjà saisi des armes et des munitions , a-t-il ajouté, sans plus de détails.

Le processus de désarmement peut prendre du temps car certains combattants séparatistes étaient basés dans des zones montagneuses reculées, a poursuivi M. Eyvazov. La priorité est le déminage et la démilitarisation , a-t-il martelé.

À l'un des accès à Choucha, une journaliste de l' AFP a vu un char et, plus généralement, une forte présence militaire.

Ouvrir en mode plein écran Des soldats azerbaïdjanais à Choucha, dans la région du Haut-Karabakh contrôlée par l'Azerbaïdjan. Photo : Getty Images / AFP / Emmanuel Dunand

Des mortiers sont en outre positionnés sur une colline proche, orientés vers Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh que, affirment les séparatistes, les troupes azerbaïdjanaises encerclent, a-t-elle aussi constaté.

Six blindés, plus de 800 armes légères et environ 5000 munitions ont pour l'instant été rendus, avait déclaré vendredi le contingent de la paix russe présent dans ce territoire où un cessez-le-feu a été conclu mercredi au lendemain du déclenchement de l'assaut azerbaïdjanais.

Conformément aux accords de cessation des hostilités, les formations armées du Karabakh ont commencé à remettre leurs armes sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix , avait alors expliqué le ministère russe de la Défense.