AEM Canada lance les travaux à l’usine d'alumine de Cap-Chat

AEM Canada a lancé vendredi les travaux d’expansion de l’usine de fabrication d’alumine haute pureté de Cap-Chat.

Il s'agit de la même technologie et de la même usine que possédait auparavant la compagnie Technologies Orbite, qui n'avait pas réussi à rentabiliser ses installations. Cette dernière avait été obligée de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en 2017.

L’alumine haute pureté que produira AEM Canada est vouée à l’exportation et sert à construire des objets comme des lampes DEL ou des batteries au lithium.

Diapositive présentée lors de l'inauguration des travaux à l'usine de Cap-Chat.

AEM Canada récupère donc, en plus de l’usine, un laboratoire à Laval, les brevets de l’entreprise Technologies Orbite et estime avoir réglé les problèmes qui affligeaient les anciens propriétaires, notamment ceux engendrés par le four à calcination.

On veut aller jusqu’à neuf tonnes par jour, soutient Charles Taschereau, président d’AEM Canada, confiant que les tests faits à l’usine et la modification des équipements permettront une telle production.

AEM Canada veut investir 24 millions de dollars au cours des trois prochaines années afin d’agrandir l’usine de Cap-Chat et d'acheter d’autres fours qui permettront de produire l'alumine haute pureté.

Charles Taschereau, président d'AEM Canada

On est à une étape de production actuellement, mais c’est certain qu’on continue à développer nos marchés, à envoyer des échantillons, faire des tests avec des clients , ajoute M. Taschereau.

C’est un marché qui demande certaines spécificités pour différents clients, donc on doit s’ajuster à différentes demandes , précise-t-il.

Nouveaux travailleurs recherchés

Quarante-cinq travailleurs œuvrent déjà à l’usine, mais l’entreprise espère doubler ce nombre.

Le maire de Cap-Chat, Marcel Soucy, assure avoir déjà fait des démarches en ce sens, notamment pour tenter de favoriser la création de logements.

On a des gens de l’extérieur qui veulent investir dans la région pour du logement. Ce qui a ralenti les choses un peu, c’est les hausses du taux d’intérêt, comme partout au Québec , explique M. Soucy.

Le maire demande au gouvernement du Québec de l’aide pour faciliter l’implantation d’entrepreneurs immobiliers à Cap-Chat, qui pourront offrir du logement aux éventuels nouveaux travailleurs de l’usine.

Lorsque l'entreprise Technologies Orbite s’est mise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, sa dette s’élevait à plus de 50 millions de dollars.

