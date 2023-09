Régime de pensions de l’Alberta : réactions de plusieurs premiers ministres

À la suite de l’annonce, jeudi, de l’Alberta qui envisage de créer son régime de pensions, plusieurs premiers ministres ont réagi. Pour le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, cela serait « punitif pour de nombreuses différentes juridictions à travers le pays ».

Andrew Furey était à un forum pour l’emploi dans la région de Fort McMurray, pour encourager les gens à retourner à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsqu’il a appris les détails du plan de l’Alberta. Nous sommes toujours en train de faire des analyses , a-t-il expliqué. Le premier ministre a ajouté qu’il serait prématuré de tirer des conclusions sans faire une analyse plus solide du point de vue de sa province.

Cependant, selon lui, il est clair qu’on ne peut pas retirer la moitié du Régime de pensions du Canada (RPC) et ne pas s’attendre à des répercussions à travers le pays . Andrew Furey s’est entretenu avec la première ministre Danielle Smith. Nous devons éviter de travailler en silos, nous devons éviter le magnétisme souvent politique de la territorialité.

Il faut s’assurer de s’occuper de toutes les régions du pays, a-t-il ajouté. Selon Andrew Furey, la division des fonds et des responsabilités pourrait être réévaluée. Nous devrions et devons souvent réévaluer ces instruments dans le cadre d'une évolution, comme la péréquation , a-t-il dit, ajoutant qu'il n'appuyait pas la position proposée pour le RPC .

De son côté, le premier ministre Doug Ford, interrogé lors d’une conférence de presse jeudi, a déclaré qu’il n'avait pas eu la chance de parler pour l’instant avec Danielle Smith, mais qu’il le ferait. Selon lui, l’Ontario est là pour les autres provinces et territoires qui pourraient avoir des difficultés.

Nous vivons dans un pays où tout le monde partage les responsabilités. Nous croyons toujours qu'il faut être un leader au pays sur tous les fronts, et nous serons là pour toujours soutenir [nos] collègues et les autres provinces et territoires.

En Colombie-Britannique, la ministre des Finances Katrine Conroy a apporté son soutien au RPC sans évaluer le projet de l’Alberta, mais en assurant que la province le surveillera.

Le RPC est bien financé, bien géré et sûr. Au cours des 10 dernières années, les investissements du RPC ont généré un taux de rendement élevé et les derniers examens effectués par les ministres des Finances de tout le pays confirment que le RPC est viable pour les 75 prochaines années.

Des responsables du ministère des Finances de la Saskatchewan examinent actuellement le rapport de l'Alberta, selon un porte-parole qui ajoute que la Saskatchewan n'a pas l’intention de se retirer du Régime de pensions du Canada.

Dans une déclaration, le premier ministre du Nunavut P.J. Akeeagok a expliqué que le territoire reconnaît l’importance du RPC pour les Nunavummiut, et plus généralement les Canadiens. Des programmes nationaux comme le RPC sont censés profiter de manière égale à tous les Canadiens et fonctionnent mieux lorsque nous travaillons ensemble.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest Caroline Cochrane a quant à elle déclaré ne pas avoir de position sur cette annonce albertaine. Je noterai que la participation des territoires au Régime de pensions du Canada est différente de celle des provinces; les provinces peuvent voter sur des amendements et choisir de se retirer du régime.

Avec les informations de Joel Dryden