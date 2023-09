Début de saison victorieux pour l’Océanic et le Drakkar

L’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau ont commencé la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) du bon pied. Les deux équipes ont inscrit vendredi une première victoire à leur fiche, avant de prendre la route vers Québec pour affronter tour à tour les Remparts cette fin de semaine.

La récolte a été fructueuse pour la formation rimouskoise face à ses visiteurs, les Tigres de Victoriaville. Le tableau indicateur affichait 7 à 3 pour l’Océanic lorsque la cloche de fin de match a sonné, une première victoire pour le nouvel entraîneur, Joël Perrault.

Quelque 3500 amateurs étaient réunis au Colisée, à Rimouski, pour assister au match durant lequel les deux équipes ont longuement été au coude à coude. L’Océanic avait toujours, mais jamais plus d'un point d’avance sur son adversaire. Un tourbillon de cinq buts en troisième période a donné un autre ton au duel « chaotique », aux dires de Joël Perrault.

C'est le début de saison pour tout le monde. Ce n'est pas parfait et il y a de la place à l'amélioration.

Ouvrir en mode plein écran Joël Perreault a retrouvé la foule de Rimouski qu'il avait connu lors de son premier match junior majeur, il y a plus de vingt ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Un match serré

Les jeux se sont soldés lors de l’ultime période, lorsque Dominic Pilote a inscrit le point gagnant pour les siens. Julien Béland et Tyson Goguen ont eux récidivé, assurant la victoire à l’Océanic.

Publicité

L’attaquant Julien Béland, de retour du camp des recrues des Bruins de Boston, a complété un tour du chapeau. Maxime Coursol, lors d'un bel échange à trois, n'a donné aucune chance au gardien des Tigres pour le premier but de la saison en fin de première période.

Son coéquipier Dominic Pilote a, lui, trouvé le fond du filet à deux reprises. Le gardien Vincent Filion a repoussé 34 des 37 tirs que les Tigres lui ont décochés.

Du côté des Tigres, Justin Larose a inscrit deux buts et une passe. Maël Lavigne est l’auteur du troisième point.

L’équipe de toute une région prend la route dimanche pour affronter les Remparts de Québec, gagnant de la Coupe Memorial l’an dernier.

Le Drakkar l’emporte en prolongation

À Chicoutimi, le duel entre le Drakkar et les Saguenéens s'est conclu en prolongation, par la marque de 5 à 4.

Ouvrir en mode plein écran Le Drakkar a presque laissé filer le match contre les Saguenéens, alors qu'il menait 3 à 0 en première période. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’équipe de la Côte a pris les devants 3 à 0 durant la première période, avant que les Saguenéens ne fassent pencher la balance en leur faveur, marquant quatre buts sans riposte durant les deux premiers tiers du match.

Publicité

L’équipe rouge et jaune a créé l’égalité au cours de la troisième période, retenant ainsi la partie qui lui filait entre les doigts. Le défenseur Anthony Lavoie a dénoué l’impasse en faveur du Drakkar, lorsqu’il ne restait qu'une minute et 35 secondes au cadran.

Les frères Jules et Raoul Boilard ont ajouté plusieurs points à la feuille de match. Jules a amassé deux buts et deux passes; Raoul a contribué avec un but et deux passes.

Quant aux Saguenéens, chaque but a été signé d’un nom différent : Nathan Lecompte, Maxim Massé, Emmanuel Vermette et Thomas Desruisseaux.

Environ 3300 spectateurs étaient rassemblés à l’aréna de Chicoutimi. Le Drakkar poursuit sur la route pour affronter samedi en fin d’après-midi les Remparts de Québec.

Avec les informations de René Levesque