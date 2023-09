Des milliers de personnes doivent manifester samedi à Montréal au nom du Front commun intersyndical du secteur public, en pleine négociation de conventions collectives des travailleurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux, entre autres, mis à mal par le manque de main-d'œuvre.

Le cortège doit partir du parc Jeanne-Mance, en début d'après-midi, pour prendre la direction du Quartier des spectacles, au centre-ville.

La manifestation se déroule au surlendemain de la publication d'un rapport du protecteur du citoyen qui détaille comment le manque de main-d’œuvre plombe les services publics, au Québec.

Ce nouveau document risque de donner des munitions aux syndicats de fonctionnaires qui négocient ces jours-ci le renouvellement de leurs conventions syndicales par le truchement d'un front commun.

Celui-ci regroupe la CSQ , la FTQ , l' APTS et la CSN qui, par leurs syndicats affiliés, représentent 420 000 travailleurs dans tous les services publics.

Ils réclament des emplois plus attractifs avec des conditions de travail améliorées et des salaires compétitifs, résume le communiqué des organisateurs publié la veille de la manifestation.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a estimé sur X (ex-Twitter) qu' il est normal, dans une négo, que les syndicats utilisent des moyens de pression comme aujourd'hui. C'est leur choix.

Dans son message, elle réclame plus de souplesse dans les conventions collectives ainsi que la possibilité d'organiser le travail dans nos écoles et nos hôpitaux de façon plus efficace . Elle assure tout faire pour conclure une entente le plus rapidement possible .

Personne ne souhaite que les services soient perturbés.

Un automne chaud

L'opinion publique est préoccupée par l’effondrement possible du système de santé et d'éducation , observe Jean-Claude Bernatchez, professeur de relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en entrevue à l'émission D'abord l'info week-end.

Il mentionne aussi un autre épouvantail : la privatisation du réseau de la santé.

Côté politique, la hausse salariale que les députés se sont auto-octroyée avant de partir en vacances passe mal dans les rangs des syndicats, à la peine dans leurs négociations après un an d'efforts.

Ça accentue la crise de confiance , note M. Bernatchez.

Dans la semaine, les policiers ont rejeté une offre qui proposait des augmentations salariales cumulées de l'ordre de 21 % sur cinq ans.

Les employés sont à cran, on peut penser à un automne chaud, il n’y a pas de doute là-dessus.

En outre, l'octroi des heures supplémentaires à taux double dans le réseau de la santé pendant la pandémie a créé un précédent envié par d'autres secteurs. Le fait que le gouvernement soit intervenu à la pièce sur certains dossiers, ça a eu un effet d’augmenter les régimes d’attente d’à peu près tout le monde dans le réseau , analyse aussi le professeur de l' UQTR .

Incapables de trouver un terrain d’entente avec le gouvernement du Québec depuis des mois, les dirigeants du Front commun intersyndical du secteur public poursuivent leurs consultations en vue d'obtenir un mandat de grève générale illimitée.

Les votes se déroulent jusqu'au 13 octobre.

Avec les informations de La Presse canadienne