Le Rouge et Noir a mis fin à sa séquence de défaites en battant les Roughriders 36-28

Dustin Crum a lancé deux passes de touché, en plus de courir jusque dans la zone des buts lui-même à une reprise, pour mener le Rouge et Noir d'Ottawa vers une victoire de 36-28 contre les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi soir.

Crum a terminé la rencontre avec des gains aériens de 243 verges, ce qui a permis au Rouge et Noir (4-10) de mettre fin à une séquence de sept revers et de conserver le mince espoir qu'il lui reste de participer aux éliminatoires.

De leur côté, les Roughriders (6-8) ont encaissé une troisième défaite de suite et restent au troisième rang dans l'Ouest, malgré deux passes de touché et une récolte de 291 verges de leur quart Jake Dolegala.

Le Rouge et Noir a pu commencer à respirer après deux minutes de jeu au quatrième quart lorsque Crum a rejoint Siaosi Mariner, qui a profité d'un important plaqué de Dontae Bull pour se frayer un chemin jusque dans la zone des buts et porter le compte à 29-14.

Crum a ensuite couru sur 35 verges avec sept minutes d'écoulées au quatrième quart pour creuser l'écart à 38-14 en faveur du Rouge et Noir, après la transformation de Michael Domagala.

Les dernières minutes de la rencontre sont toutefois rapidement devenues plus intéressantes lorsque Mario Alford, des unités spéciales des Roughriders, a retourné un botté de dégagement sur 106 verges pour le touché, réduisant l'écart à 36-20 après une transformation de deux points.

Les Roughriders ont ensuite récupéré un botté court et, quelques minutes plus tard, Antonio Pipkin a marqué sur une course d'une verge à 60 secondes de la fin du match.

L'équipe a réussi sa transformation de deux points et la marque était soudainement de 36-28, mais la remontée s'est arrêtée là.