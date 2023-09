De l’importance de s’assurer à l'ère du changement du climat

Afin d'éviter les mauvaises surprises pouvant survenir lors d'événements météo extrêmes, comme le passage de tempêtes tropicales, les propriétaires dans les zones à risques ont intérêt à se doter d’une assurance habitation, croit le Bureau du défenseur des assurances du Nouveau-Brunswick.

Les dégâts d'eau figurent au premier rang des réclamations des personnes disposant d'une police d'habitation.

Plusieurs ignorent toutefois que plusieurs dommages liés à l'eau, notamment les infiltrations et les refoulements d’égouts, ne sont pas couverts par les polices d'assurance habitation, indique la défenseure du consommateur en matière d'assurance, Michèle Pelletier.

Elle invite donc les citoyens vivant dans des zones à risque de prendre le temps de bien comprendre le contrat de leur police d'assurance afin d'éviter les mauvaises surprises.

Faites le ménage dans vos assurances. Prenez des photos de votre maison , a-t-elle suggéré lors d'une entrevue à Michel le samedi. S’il vous arrive quelque chose et on doit soumettre une déclaration, on doit faire la liste de tous nos biens au complet et c’est un exercice qui peut être très difficile et long

Les courtiers d’assurance peuvent également permettre d'y voir plus clair et recommander des assurances supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran Une vue aérienne d'un quartier inondé par les pluies torrentielles du 29 juin 2023 dans la région d'Edmundston. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Dan Bellefleur

Bien que les polices d'assurance habitation ne soient pas requises par la loi, les banques exigent souvent que les propriétaires y souscrivent. Or, rien n'oblige les assureurs à accepter, note Michèle Pelletier, ce qui peut être problématique pour certains citoyens.

S’ils décident de m’assurer OK, s’ils décident de ne pas m’assurer, eh bien, il n’y a rien que je puisse faire. Je n’ai pas de mécanisme de protection, car ce n’est pas obligatoire , prévient-elle

Si le gouvernement offre bel et bien de l’aide financière ponctuelle aux sinistrés, il n'existe aucune aide permanente. Se tourner vers son assureur demeure la marche à suivre pour les personnes dont les biens ont été détruits lors de catastrophes naturelles.

Des primes de plus en plus chères

De nos jours, reconstruire ou réparer une maison à son état neuf après un sinistre coûte plus cher aux assureurs et c'est sans compter le coût des biens assurés et du relogement des particuliers lors de la construction.

Avec l’inflation, avec le prix des matériaux et de la rareté de la main-d’œuvre, construire une maison aujourd’hui, en 2023, coûte pas mal plus cher que ce que cela coûtait il y a 5 ans.

Ouvrir en mode plein écran Dommages causés par l'ouragan Fiona à Cap-des-Caissie, au Nouveau-Brunswick, le 24 septembre 2022. Photo : CBC / Aniekan Etuhube

Selon Michèle Pelletier, les récents événements climatiques ayant affecté plusieurs citoyens des Maritimes, pourraient très vraisemblablement faire grimper les primes.

Mesures préventives

Il existe toutefois des mesures simples afin de réduire les risques de dégâts à cause d'une tempête. Pour éviter une inondation, on peut se doter d’un clapet contre le refoulement des eaux des égouts dans les sous-sols.

Ouvrir en mode plein écran Une propriété surélevée qui n'a pas été inondée, à Port Medway, en Nouvelle-Écosse, à la suite du passage de la tempête Lee. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Valerie Tailleur

Assurez-vous que vos gouttières soient bien nettoyées, et installez un drain autour de votre maison.

Selon Michèle Pelletier, il est préférable de ne pas trop laisser de rangement dans le sous-sol, pour éviter les pertes matérielles, de documents importants, entre autres.

D’après le reportage de Jimena Vergara