La Nouvelle-Écosse lance une campagne de sensibilisation aux tiques

Alors que les de cas de la maladie de Lyme augmentent en Nouvelle-Écosse, le gouvernement intensifie ses efforts de sensibilisation aux tiques en installant 131 panneaux permanents dans les parcs provinciaux.

Ça va aider les gens qui font du plein air en Nouvelle-Écosse à garder en tête qu’il y a des actions à prendre dans ces secteurs afin de réduire le risque de contracter une maladie liée aux tiques , explique la docteure Jennifer Cram, médecin hygiéniste régionale de la province.

Les panneaux préviennent les citoyens de faire attention aux différentes espèces de tiques et fournissent des informations afin d'éviter les morsures. Les mesures à prendre après avoir été mordu sont aussi accessibles par le biais d'un code QR .

D'après les autorités provinciales, on retrouve les tiques dans ou près des secteurs boisés, les arbustes, les feuilles mortes, les herbes hautes et dans les jardins et les parcs urbains.

La période avec le plus de signalements de morsure demeure le printemps et l’été , la période de l'année pendant laquelle les gens sont le plus actifs, mais Jennifer Cram rappelle que les tiques peuvent aussi être présentes en hiver.

N’importe quel moment où la température est de plus de 4 degrés , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un panneau installé au parc provincial Herring Cove, en Nouvelle-Écosse. Photo : (Anjuli Patil/CBC)

En mai, la Nouvelle-Écosse a ajouté trois nouvelles entrées à sa liste de maladies transmises par les tiques qui doivent être déclarées immédiatement aux autorités dès les premiers symptômes. Il s'agit de l’anaplasmose, la babésiose et la maladie de Powassan.

La province a aussi constaté en 2023 une augmentation des maladies transmises par les tiques, dont la maladie de Lyme et l’anaplasmose.

Les plus récentes données à ce sujet devraient être publiées d’ici la fin de l’année.

Conseils pour réduire les risques de morsures par les tiques : Porter des pantalons et des manches longues dans les endroits où des tiques pourraient se retrouver

Choisir des vêtements de couleur pâle pour voir les tiques plus facilement

Porter des chaussures fermées et en recouvrant le bas de vos pantalons avec vos chaussettes

Rester sur les sentiers et en évitant l’herbe haute et la végétation

Utiliser un insectifuge approuvé par Santé Canada (Nouvelle fenêtre) sur la peau exposée et les vêtements (suivez bien les instructions indiquées sur l’emballage)

La province ajoute que les vêtements traités avec de la perméthrine sont efficaces afin de prévenir les morsures de tiques.

Ouvrir en mode plein écran Lors d'une recherche effectuée par l’Université Dalhousie à Halifax en 2022-2023, des tiques ont été mises dans de petits tubes remplis de feuilles mortes. Au printemps, les chercheurs ont constaté qu'une grande partie des tiques étaient encore vivantes. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Amal El Nabbout

Après s'être baladé dans une zone où il peut y avoir des tiques, il est aussi important de vérifier vos vêtements et les zones de votre corps où elles pourraient se cacher, notamment près des oreilles, derrière les genoux, dans les cheveux, entre les jambes et dans l'aine et autour de la taille.

Il est aussi conseillé de prendre un bain ou une douche dans les deux heures suivant la sortie afin de déceler la présence de tiques.

Si vous êtes victime d’une morsure de tique à pattes noire, des traitements pharmaceutiques offerts par la province dans les trois jours suivant l’incident sont accessibles.

Afin d’identifier sa morsure de tique, les gens peuvent aussi envoyer une photo au site eTick.ca (Nouvelle fenêtre). Le site enregistre déjà 1776 photos de morsures en provenance d’individus de la Nouvelle-Écosse.

D’après un texte d'Alexander Panetta, de CBC