La pourvoirie Aventure Maria-Chapdelaine devient le Domaine du lac Éden

L'avenir incertain de la pourvoirie Aventure Maria-Chapdelaine, fermée depuis 2016, a pris fin au début du mois de septembre. Racheté par des Estriens, le site aura une nouvelle mission : accueillir les touristes, les quadistes et les motoneigistes.

La pourvoirie Aventure Maria-Chapdelaine, située à Saint-Stanislas au Lac-Saint-Jean, devient le Domaine du lac Éden. Les nouveaux propriétaires, Daniel Leblanc et sa conjointe, ont eu un coup de cœur pour l'endroit.

J’étais supposé de prendre ma retraite et on est du monde de projets. Au bout d’un mois, ça ne fonctionnait pas. Ça fait qu’on a décidé de se prendre un autre projet et on a vu la place ici. On est tombés en amour avec le coin.

Ouvrir en mode plein écran La pourvoirie Aventure Maria-Chapdelaine, située à Saint-Stanislas, a été rachetée par un couple de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les huit chalets et le restaurant seront rafraîchis et de nouveaux équipements feront leur entrée dans la cuisine. Les gens de passage auront accès à des embarcations nautiques comme des canots, des kayaks et des chaloupes.

Toute la population autour vient nous voir et c’est juste du positif. La mairie, la même chose. Tout le monde est prêt à nous aider. C’est vraiment le fun. Sérieux, on sent une bonne ambiance , commente M. Leblanc.

Ouvrir en mode plein écran Le Domaine du lac Éden aura également une offre de restauration pour les touristes, quadistes et motoneigistes de passage. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le projet est évalué à près d'un million de dollars. Un investissement inestimable pour le maire de Saint-Stanislas, qui souhaite la réouverture du site depuis sept ans.

Il faut dire que le Parc régional des Grandes-Rivières a bonifié son circuit de quad et de motoneige, appelé la Passerelle du 49e.

On sait très bien que la motoneige va arriver du côté des monts Valin en s’en venant par chez nous et on est comme la porte d’entrée. Pour nous, c’est excellent. C’est ça qu’on attendait depuis des années.

Selon le maire, la bureaucratie et le climat ont eu raison du rêve de l'ancien propriétaire. Depuis la fermeture du site, le Français d'origine est rentré au bercail. Mario Biron est cependant persuadé que cette nouvelle aventure fonctionnera.

On est fier qu’il y ait plus d’hébergement parce qu’on est vraiment en manque d’hébergement pour ce genre de tourisme-là, souligne le maire. On a une grosse, grosse lacune dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Puis je pense que les autres municipalités vont devoir prendre exemple à faire quelque chose pour que les gens arrêtent chez nous, dans notre MRC.

Ouvrir en mode plein écran Il sera possible d'emprunter des embarcations nautiques pour profiter des beautés du lac Éden. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le Domaine du lac Éden devrait ouvrir ses portes au printemps prochain.

D'après un reportage de Mélissa Paradis