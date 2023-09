Aéroport d’Edmonton : fermeture des zones d’embarquement et de débarquement pour travaux

À partir du mardi 26 septembre, les zones habituelles d'embarquement et de débarquement des passagers à l'aéroport international d'Edmonton seront fermées au public en raison de travaux de construction, qui devraient durer jusqu'en 2024.

Un communiqué de l’aéroport indique que la chaussée des départs sera fermée à toute circulation, tandis que celle des arrivées, située au niveau inférieur, sera fermée à tous les véhicules personnels.

Elle restera seulement ouverte aux véhicules commerciaux et aux passagers ayant des besoins d'accessibilité.

La nouvelle zone d'embarquement et de débarquement sera située à l'est du stationnement Easy Parkade.

Ouvrir en mode plein écran Aire d'embarquement et de débarquement de l'aéroport international d'Edmonton (YEG) Photo : Site web de l'Aéroport international d'Edmonton

L’aéroport avise que les personnes que l'on viendra chercher ou déposer dans la zone de l'embarcadère et du débarcadère relocalisée auront désormais de 5 à 10 minutes de marche pour se rendre à l'aérogare et en repartir.

Un service de navette saisonnier et des abris chauffés seront offerts de novembre à avril.

La voie de circulation vers les départs est un élément important de l'infrastructure aéroportuaire et ces travaux sont nécessaires pour que nous puissions continuer à offrir des installations et des services de premier ordre à nos passagers·ères , explique Myron Keehn, président et chef de la direction de l’aéroport.

Le communiqué indique par ailleurs que l'aéroport d'Edmonton prévoit d'augmenter le nombre de destinations desservies. Il permet actuellement de rejoindre 50 destinations sans escale.