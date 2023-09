L’agent de la GRC mort lors d’une intervention en C.-B. est natif d’Ottawa

Rick (Fredrick) O'Brien, l’agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a perdu la vie lors d’une intervention policière à Coquitlam, dans le Grand Vancouver, vendredi matin, est originaire d’Ottawa.

Dans une déclaration écrite, le sous-commissaire Dwayne McDonald, commandant divisionnaire de la GRC en Colombie-Britannique, décrit Rick O'Brien comme un collègue très respecté par ses pairs et par les membres de la communauté , doté d’un grand sens de l’humour.

Dans cette même déclaration, le commandant divisionnaire de la GRC en Colombie-Britannique souligne que le gendarme Rick O'Brien, né à Ottawa, était âgé de 51 ans et avait une femme et des enfants. Il s’est joint à la GRC en 2016 et venait tout juste de célébrer sa 7e année de service.

Il a passé toute la durée de son service à la GRC dans le détachement de RidgeMeadows en tant qu’agent de première ligne et membre de la police communautaire. Quelques mois après son arrivée, il a participé au sauvetage des victimes d’une violation de domicile, parmi lesquelles il y avait un enfant, et à l’arrestation des suspects armés. Pour son rôle dans cette affaire, il a reçu [...] un prix de la province. Le gendarme O’Brien donnait l’exemple , a tenu a rappeler le sous-commissaire Dwayne McDonald.

Le métier de policier était une deuxième carrière pour M. O'Brien, qui a travaillé auprès de jeunes vulnérables avant de se joindre à la GRC.

C’est un jour extrêmement difficile et triste pour sa famille et pour les membres du détachement de Ridge Meadows, de la GRC à Coquitlam, où l’incident s’est produit, et de la GRC en Colombie-Britannique dans son ensemble , dit le sous-commissaire McDonald.

Le drame est survenu lors d’une perquisition de la GRC dans une résidence de Coquitlam, en Colombie-Britannique. Il y aurait eu une violente altercation entre les agents et un homme sur place lors de laquelle il y aurait eu un échange de coups de feu.

Deux autres policiers ainsi que le suspect ont été gravement blessés et hospitalisés. Leur vie n'est pas en danger, selon les autorités.

Le Service de police d’Ottawa 9SPO) a réagi vendredi en début de soirée sur son compte X, (anciennement Twitter).

La tragique fusillade d’aujourd’hui à Coquitlam nous laisse tous le cœur lourd. Nos plus sincères sympathies [aux membres de la GRC] en cette période difficile.

Avec les informations de la Presse Canadienne