Une marche contre la violence interrompue par un homme; il est accusé de voies de fait

Une marche contre la violence à Hamilton a été brusquement interrompue par un individu qui a depuis été accusé de voies de fait.

Une vidéo publiée sur les médias sociaux semble montrer un groupe de manifestants qui marchent dans la rue Main Ouest brandissant des banderoles et scandant des rues sûres pour tous au cours de la soirée de jeudi.

Dans cette séquence vidéo, un individu surgit brusquement parmi les manifestants, arrache une banderole plaidant en faveur des travailleurs du sexe des mains d'une personne, puis la jette en l'air. Jelena Vermilion, une militante locale, se lance à la poursuite de l'homme et réussit à reprendre la banderole, comme le montre la vidéo.

Je n'allais pas laisser cela se produire , a-t-elle déclaré à CBC News.

Mme Vermilion et l'homme semblent engagés dans une brève altercation, puis celle-ci chute sur la route. Elle semble ensuite traînée sur une courte distance par l'individu.

L'homme semble ensuite hurler en direction des manifestants, ce qui incite certains à s'approcher de lui. En trame de fond, les manifestants continuent de scander en marchant : Qui nous protège? Nous nous protégeons!

Cette marche faisait partie de l'événement Take Back The Night [Reprendre la nuit, traduction libre], destiné à sensibiliser la population aux problèmes de violence sexuelle, de violence basée sur le genre et de harcèlement dans les rues.

Suite à cet incident, Mme Vermilion a qualifié les événements d' absolument abominables . Ses séquelles incluent des douleurs articulaires, des ecchymoses et des taches jaunes sur ses vêtements, dues au fait que l'homme l'a traînée sur la route. Elle a également déclaré sur les médias sociaux, vendredi après-midi, qu'elle souffrait d'une légère commotion cérébrale .

Dans un communiqué publié vendredi, la police de Hamilton a confirmé avoir arrêté et accusé un homme.

Au tout début de la marche, la police a été approchée par plusieurs femmes, affirmant qu'un homme venait d'agresser l'un des participants. Le suspect avait tenté de saisir la pancarte de la victime et, n’y parvenant pas, il a agressé la victime. Le suspect a été arrêté peu de temps après. Un homme de 29 ans a été accusé de voies de fait de niveau 1. L’incident est également en cours d’examen par l’unité des crimes haineux.

Malgré cette arrestation, Mme Vermilion s'est dite déçue de la réaction des forces de l'ordre. Selon elle, des agents ont été témoins de l'incident et auraient dû intervenir plus rapidement, plutôt que de réagir seulement après que d'autres manifestants se sont approchés d'eux. J'ai été choquée par le manque d'action. Ils n'ont rien fait avant que plusieurs personnes prennent la parole.

Jelena Vermilion a déclaré qu'elle avait une « légère commotion cérébrale ».

Mme Vermilion, en tant que femme transgenre, avait également manifesté en faveur des droits LGBTQ lors d'une protestation organisée près du siège du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, la veille de l'incident. Elle avait d'ailleurs salué la présence policière lors de cette manifestation et espérait une meilleure réaction des forces de l'ordre suite à l'incident de jeudi, surtout après les critiques formulées à l'égard de la police lors du festival de la Fierté en 2019, où des violences avaient éclaté.

La police de Hamilton n'a pas répondu aux questions de CBC concernant les critiques formulées par Mme Vermilion.

La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a condamné ces actes de violence dans un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Elle a exprimé ses regrets quant à l'incident et a affirmé sa satisfaction quant à l'arrestation de l'individu. Elle a déclaré : Take Back The Night vise à garantir la sécurité des femmes. Il est évident que beaucoup de travail reste à faire.

Avec les informations de CBC News