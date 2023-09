Après 18 mois de guerre, les besoins des réfugiés ukrainiens à Winnipeg ont changé

À Winnipeg, la communauté ukrainienne estime que les besoins des personnes qui ont fui la guerre ont changé, passant d’une aide d’urgence à de l’assistance pour s’installer sur le long terme.

Le passage du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Ottawa, remet en lumière le conflit entre l’Ukraine et la Russie qui dure depuis plus de 18 mois.

Sa présence sur le sol canadien est saluée jusqu’à Winnipeg, notamment par la communauté religieuse ukrainienne. Je veux remercier les médias de rappeler que la guerre existe toujours. J’en suis reconnaissant pour tout le soutien , déclare Ihor Shved, pasteur de la communauté ukrainienne de la cathédrale Saints-Vladimir-et-Olga, à Winnipeg.

Dix-huit mois après le début de la guerre, la diaspora ukrainienne continue d’aider ceux qui fuient la guerre.

Nous sommes ouverts tous les jours pour recevoir des vêtements et des fournitures scolaires. Il y a des besoins , témoigne-t-il.

Cependant, ces besoins ont changé, croit le pasteur. Moins de gens viennent [pour recevoir de l’aide], mais quand ils sont là, ils pensent à leur futur et comment reconstruire leur vie.

Ceux qui ont fait du Manitoba leur terre d’accueil nécessitent maintenant de l’aide afin de réussir leur intégration, estime-t-il. Le travail, le logement et l’éducation sont des facettes prioritaires du soutien à apporter, d’après lui.

Selon Andriy Rabiy, évêque auxiliaire à l’archidiocèse catholique ukrainien de Winnipeg, il importe de s’informer sur les besoins de la communauté ukrainienne installée au Manitoba.

M. Rabiy, qui revient de Rome où il a rencontré ses homologues et le pape pour faire part de l’expérience d’accueil et d’aide humanitaire fournie aux Ukrainiens, veut aider à ré-évaluer les besoins de ces personnes et les communiquer à la province.

Ouvrir en mode plein écran Andriy Rabiy, évêque auxiliaire à l’archidiocèse catholique ukrainien de Winnipeg, veut aider à ré-évaluer les besoins des réfugiés ukrainiens au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Qu'il s'agisse d'éducation ou de trouver un bon endroit pour vivre, nous sommes en train de passer d'une aide de première ligne à une aide à l'intégration, afin de rendre les choses plus faciles , affirme-t-il.

Il s'agit de faire en sorte que devenir partie prenante de la société manitobaine se fasse sans douleur , ajoute l’évêque.

Il faut s'adresser directement aux personnes qui sont là depuis plusieurs mois et prendre en compte leur expérience.

Pour Ihor Shved, même si la guerre se fait lointaine dans l’esprit de certains, il est important de continuer à se mobiliser.

Quand ça a commencé, nous étions enthousiastes à l’idée d’aider. [...] Maintenant, les gens s’habituent à la guerre , témoigne-t-il.

Avec les informations de Anne-Louise Michel