Du cauchemar au rêve : la route 175 à quatre voies divisées a 10 ans

« Tu m’appelleras rendu de l’autre côté ». Tous les habitants du Saguenay et du Lac-Saint-Jean qui ont traversé la route 175 ont eu à répondre à cette demande. Dix ans après l’inauguration de la route à quatre voies divisées, Radio-Canada propose un regard sur cette amélioration qui a provoqué tant de débats.

Encore appelée la route du parc par plusieurs encore aujourd'hui, la route 175 traverse ce qui a été le parc des Laurentides jusqu'en 1981, devenu alors réserve faunique.

Son histoire a été riche en rebondissements et ponctué de longs combats.

Un mouvement populaire

À bout de nerfs de voir les morts se succéder dans les nouvelles sur la route 175 , 2000 personnes se rassemblent en février 1989 pour fonder Accès-Bleuets.

Marina Larouche en 1989 à l'assemblée de fondation d'Accès-Bleuets.

On n’a pas le choix. Il faut absolument que notre mouvement populaire force le gouvernement à nous donner notre route à quatre voies ou qu’on fasse démissionner des ministres qui ne veulent rien savoir de nous autres , clamait Marina Larouche, alors conseillère municipale à Chicoutimi.

Elle est accompagnée de l’animateur de radio de CKRS Jacques Cayer. C’était le début d’une longue bataille. Au fil des années, le mouvement fait pression de différentes façons. Il ralentit la circulation sur la route, installe un poste de péage et dépose deux pétitions, dont une avec plus de 100 000 signatures. Accès-Bleuets se fait aussi voir à l’Assemblée nationale en installant des croix de chemin sur son terrain en façade.

Accès-Bleuets manifeste à l'Assemblée nationale en 1991.

Le député progressiste -conservateur de Chicoutimi estime que le dossier piétine. En 1993, André Harvey croit que si la route est reconnue au sein du Réseau routier national, cela ouvrira la porte à un financement fédéral.

C’est là que j’ai commencé immédiatement à faire venir la Commission royale du Canada à Chicoutimi, qui statue sur les routes à travers le pays. Elle nous a déclaré route membre du Réseau routier national canadien , se rappelle André Harvey

Après ça, il me restait à réfléchir à mon futur statut politique.

En 1997, Jean Tremblay devient maire de Chicoutimi. Il siège aux côtés de Marina Larouche et poursuit son rêve.

Il y avait la Ville de Stoneham qui avait des objections sur le tracé, il y avait le comité d’environnement de Québec, il y avait le fédéral qui n’avait jamais donné signe de vie, alors moi, il fallait que je rassemble tous ces morceaux-là , se souvient celui qui deviendra maire de Saguenay en 2001 après la fusion municipale.

Voter du bon bord

Aux élections fédérales de 2000, André Harvey change de camp. Pour donner à la région une route à quatre voies divisées, il croit qu’il doit se placer du côté du pouvoir, c’est-à-dire avec les libéraux de Jean Chrétien.

Pour les intérêts supérieurs de ma région, je me suis dit: "Je ne serai plus 40 ans en politique, on va donner le coup tout de suite. Je vais prouver au premier ministre Jean Chrétien que je suis capable de me faire élire dans Chicoutimi avec lui” , ajoute André Harvey.

André Harvey a quitté le Parti progressiste-conservateur et s'est fait élire chez les libéraux de Jean Chrétien en 2000 pour faire avancer le dossier de la route 175.

Après avoir siégé comme indépendant, André Harvey obtient un mandat sous la bannière libérale. Les tractations politiques se poursuivent.

Tant pour André Harvey que pour Jean Tremblay, le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, a joué un rôle majeur dans le dénouement de cette affaire.

Le ministre [Guy] Chevrette au Québec m'avait dit: "Nous autres, on est d'accord, mais le fédéral ne suivra pas." J'ai rencontré Jean Chrétien dans son bureau et Jean Chrétien m'a confirmé que oui, il allait y aller. Mais, il m'a fait la même chose. Il a dit : "Ça me surprendrait que le provincial nous suive." J'ai dit : "D'abord que vous, vous me dites oui." Il dit: "Oui, mais annonce-le pas, je vais aller l'annoncer à Saguenay!" Je suis allé voir le provincial, j'ai dit ça au provincial. Je peux vous dire qu'ils ont sursauté. Ils ne me croyaient pas. Le provincial, ils ont fini par se résigner et ils ont dit oui , se remémore Jean Tremblay.

Une route, deux annonces, quatre premiers ministres

Jean Chrétien annonce la construction de l’infrastructure en août 2002, pendant le caucus libéral. Le premier ministre québécois est alors Bernard Landry.

En 2002, un militant remercie Jean Chrétien, venu annoncer la réalisation de la route pendant le caucus libéral.

Comme si ce n’était pas assez compliqué, quelques mois plus tard, Jean Charest est élu à Québec et Paul Martin succède à Jean Chrétien à Ottawa.

Je suis retourné, j’ai refait mon travail et les deux sont revenus dans la région, ils sont revenus dans mon bureau et ont signé à nouveau dans mon bureau , se rappelle Jean Tremblay.

Lors de la seconde annonce en 2004, le maire Jean Tremblay tend son crayon aux deux premiers ministres (Paul Martin et Jean Charest) et dit : "C'est un crayon spécial."

La deuxième annonce du projet a lieu en 2004. Au moment de faire signer Jean Charest et Paul Martin, Jean Tremblay dit : C’est un crayon spécial!

Les premiers travaux sont lancés en novembre 2005. La construction s’étendra jusqu’en 2012 et la route est inaugurée en 2013 sous le règne des péquistes de Pauline Marois.

Le 22 septembre 2013, la route à quatre voies est finalement terminée. Des députés de la région, autant au provincial qu'au fédéral, coupent le cordon en présence de Jean Tremblay, maire de Saguenay.

Un défi de taille pour le MTQ

Deux cents ingénieurs et techniciens du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont été impliqués dans la construction de la route à quatre voies divisées. Il fallait construire 174 kilomètres de route tout en continuant de laisser circuler les voitures ; la route 175 étant le seul accès routier direct entre Québec et le Saguenay.

La météo inhospitalière, en particulier, était un enjeu qui nécessitait de la planification.

Dans le secteur du km 190, quand on travaillait en bas de la côte, on était l’automne. Quand on travaillait en haut de la côte, on était l’hiver , illustre Jean-Pierre Boivin, ingénieur à ce qui est devenu le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

La route à quatre voies divisées dans la réserve faunique des Laurentides a été inaugurée il y a une décennie.

Le MTQ a alors utilisé le design 30 ans pour la route 175. Cela signifie que la route doit durer trente ans. C’était deux fois plus long que les routes du moment. Jean-Pierre Boivin croit que c’était le bon choix à faire.

C’est une route qui n’a pas de fissures, qui est encore très confortable. La route est encore en excellent état. Avant, on faisait une construction sur 15 ans, et là [après 10 ans], on était [rendu] aux deux tiers , constate aujourd'hui Jean-Pierre Boivin.

Plusieurs nouvelles méthodes utilisées sur la route 175 sont désormais répandues dans les projets ailleurs dans la province.

Au niveau des méthodes de construction, il y avait le "avant" et il y a le "après le quatre voies divisées" dans la réserve.

Un bilan amélioré

Pour les fins de ce reportage, des automobilistes ont accepté de donner leurs impressions sur les aménagements inaugurés il y a 10 ans.

C'est la plus belle route au Québec pour moi. J'adore. Peu importe la saison, ça peut être en hiver. Aujourd'hui, c'est extraordinaire , affirme Michel Duchesne qui se rendait aux Îles-de-la-Madeleine à moto cette journée-là.

L'hiver, la route 175 réserve encore des surprises aux automobilistes.

C'est merveilleux , mentionne Jean-Paul Potvin.

Sa femme, Doris Simard, est du même avis.

Nous, on trouve que ça va très bien , trouve-t-elle.

On monte plus souvent à Chicoutimi qu'autrefois , conclut l’homme.

Ça n'a aucun rapport avec l'ancienne route. Moi, j'ai une amie dont l’enfant est mort dans le parc des Laurentides en plein hiver. [...] Parce que c'était trop petit. Dès que tu faisais un dépassement, c'était un danger terrible , enchaîne Jean-Pierre Cyr.

Les motocyclistes et automobilistes n’ont pas rêvé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le nombre d’accidents mortels est cinq fois moins élevé qu’avant.

Accidents mortels Accidents mortels Accidents graves 2003-2012 (avant et pendant construction) 32 62 2013-2022 (route à quatre voies divisée) 6 26 Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Des clôtures ont été installées pour contrôler la grande faune.

Les accidents qui impliquent la grande faune ont aussi diminué, d’autant plus qu’une grande partie a été clôturée au fil des années.

La plus grande baisse concerne les accidents avec bris matériel majeur.

Accidents impliquant un animal Années Mortels Graves Légers Matériels majeurs 2003-2012 3 3 49 299 2013-2022 1 3 42 175 Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

De beaux souvenirs

Aujourd’hui à la retraite, André Harvey parcourt la route 175 plusieurs fois par année.

Ma fille est à Québec, mon garçon est à Falardeau. Je suis toujours sur la route , dit-il, avant d'ajouter à la blague qu'il a fait la route pour lui.

Depuis que la route à quatre voies divisées existent dans la réserve faunique des Laurentides, les accidents sont moins nombreux.

L'ancien maire Jean Tremblay traverse lui aussi la réserve faunique des Laurentides souvent. Quand il repense à ce dossier, il mentionne que l'ampleur du combat n'a fait que le motiver. Plus tu as de difficultés, plus tu es content , exprime celui qui a été à la tête de Saguenay jusqu'en 2017.