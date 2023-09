L’Université de l’Alberta a publié des détails au sujet du devenir de la salle Onésime Dorval du Campus Saint-Jean à Edmonton, plus connue sous le nom de « salle historique ».

Sur son site Internet, l’Université de l'Alberta, dont fait partie le Campus Saint-Jean, indique que la salle Onésime Dorval a été partiellement rénovée cet été et que les principaux meubles et objets qui s’y trouvaient ont été transférés dans des salles permettant leur préservation.

En attendant la poursuite des travaux de remise à neuf, la salle sera utilisée comme des bureaux à espaces ouverts.

Une fois que les travaux de rénovation seront terminés, elle servira de nouveau d’espace polyvalent accueillant des activités d’enseignement, de recherche, de formation continue ainsi que des événements communautaires, explique l’université.

Le sort des objets conservés

L’annonce du réaménagement du lieu a provoqué une levée de boucliers de nombreuses organisations franco-albertaines, qui ont dit craindre pour les objets importants pour la mémoire de la communauté qu’abritait la salle.

L’université précise à ce sujet que lesdits objets, dont certains étaient liés à l'histoire des Oblats de Marie Immaculée et à leur présence en Alberta, seront catalogués. Le but est de les présenter dans un cadre pédagogique ou explicatif, pour permettre au public de les situer dans un contexte historique et socioculturel plus large .

Ceux qui revêtent une importance historique pour le Campus seront présentés dans le cadre d’un projet sur l’histoire du Campus et de la francophonie albertaine, dans un endroit du Campus à déterminer.

Des organisations francophones ont également dénoncé un manque de consultation en amont sur le réaménagement de la salle historique.

Dans sa mise au point, l’Université de l’Alberta promet que des consultations seront menées pour décider de la meilleure façon de conserver certains objets, dans un cadre respectueux et inclusif .

La francophonie de l’Alberta est une communauté vivante, plurielle et en constante transformation. Réduire son patrimoine historique à un petit nombre d’objets religieux ne reflète pas cette pluralité.

L'établissement ajoute qu’il veut bien représenter la francophonie de l’Alberta et la diversité de son histoire, et qu’il travaille à cela avec les partenaires communautaires qui le souhaitent.

Philip Worré, le responsable des relations extérieures du Campus Saint-Jean, indique également dans un courriel que le Campus envisage des consultations avec des experts et des partenaires communautaires, lors desquelles toutes les voix pourront s'exprimer .

Ouvrir en mode plein écran La «salle historique» contenait des panneaux avec des photos historiques du bâtiment, des équipes de hockey ou encore de chorales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

« Les choses auraient dû se faire autrement »

Toutes ces explications ne semblent toutefois pas suffire pour calmer la tension.

Claudette Roy est la présidente de la Société historique francophone de l’Alberta, une organisation qui s'est donné pour mandat de protéger le patrimoine francophone de l’Ouest canadien. Elle ne décolère pas contre la décision de réaménager la salle historique. Selon elle, la façon dont la décision a été prise, sans consultation, reflète une mauvaise connaissance de l’histoire et de la communauté.

Les choses auraient dû se faire dans le respect et l'ouverture , dit-elle. Elle espère que ce sera le cas pour la suite du processus annoncé.

Avec des informations de Joëlle Bouchard