Le Ruban Rose Mauricie fête ses 25 ans

L’organisme du centre du sein (Le Ruban Rose Mauricie) inaugure de nouveaux locaux à Shawinigan et lance sa programmation Octobre rose.

Le RRM fête ses 25 ans et s’installe dans ses nouveaux locaux. L’organisme du centre du sein lance par ailleurs sa programmation Octobre rose. La campagne annuelle de communication, annoncée vendredi, vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

La bénéficiaire, Patricia Parent, a reçu un diagnostic de cancer du sein de grade 4, en 2022. Elle a dû subir une double mastectomie.

Patricia Parent a été référée par son infirmière au (RRM), de Shawinigan, pour se procurer des prothèses mammaires. Photo : Radio-Canada

Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé plus qu'une prothèse. J'ai trouvé de l'écoute, un bel accueil et de l'empathie.

Elle ajoute que le RRM propose de plus en plus de services pour venir en aide aux femmes. Ce qui est le plus apprécié, c'est l'écoute, l'entraide et le soutien , souligne Patricia Parent.

Le constat est le même pour Manon Moisan qui a reçu son premier diagnostic en octobre dernier. Elle raconte s’être trouvé une bosse à la suite d’un auto-examen et explique comment elle a été épaulée dans cette épreuve.

Manon Moisan a reçu deux diagnostics de cancer du sein. Photo : Radio-Canada

J'ai pu poser toutes mes questions. Elles y ont répondu. Je suis vraiment repartie du Ruban Rose avec le sentiment de ne pas être seule. J'avais un filet de bienveillance , raconte-t-elle de l’expérience de ces deux diagnostics.

À l'occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, l'équipe du RRM lance sa programmation Octobre rose. L’activité phare de la campagne annuelle de financement est le café-rencontre. Il s’agit d’un groupe de partage qui se réunit à une fréquence mensuelle.

Pour l'intervenante et chargée de projet pour le RRM , Chantal Carignan, c’est l’occasion de se rassembler en musique, avec une conférence et pour faire du sport.

Une occasion de sensibiliser sur la maladie. Photo : Radio-Canada

On est très fier de dire qu'il y en a un [lcentre du seinl] à Trois-Rivières, à Shawinigan et depuis peu à La Tuque , atteste Chantal Carignan.

Comme l’indique le site web de l'organisme, ses intervenants offrent une oreille attentive et une motivation pour s’en sortir, en plus d'être entouré d’une grande famille.

