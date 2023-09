Le manque de travailleurs freine la construction de logements en Alberta

Les différents ordres de gouvernements annoncent des investissements majeurs dans la construction de logements pour rendre plus abordable le marché immobilier. Or, le manque de main-d'oeuvre qualifiée dans le métier de la construction vient freiner leurs ambitions en Alberta.

Selon Statistique Canada, il manque environ 75 000 employés à temps plein dans le secteur de la construction en ce moment dans la province. Entre 2500 et 4000 emplois sont à pourvoir à Calgary seulement, précise Frano Cavar, directeur des relations gouvernementales de l'Association des constructeurs de Calgary.

Peu importe les montants que le gouvernement peut investir, s’il n’y a personne pour construire des maisons, il n’y aura pas de maison.

Toujours selon M. Cavar, le manque de travailleurs qualifiés ne cause pas encore des retards qui mettent en jeu des projets de construction, mais la situation pourrait changer. L’âge moyen des travailleurs de la construction, en ce moment, est de 57 ans. On peut imaginer que ces personnes prendront leur retraite dans les 10 prochaines années , prévient-il.

Les investissements des différents gouvernements pour apaiser le marché de l’immobilier pourraient causer l’effet inverse : plus d’argent pour des projets augmenterait la pression sur la main-d'œuvre, ce qui hausserait les coûts de production, pense Benjamin Henninger, propriétaire de l'entreprise de construction Grooner.

Vague de nouveaux employés

Le doyen à l'Institut de technologie du sud de l'Alberta (SAIT), Jim Szautner, a un regard plus positif. Selon lui, depuis 2021, les taux d’inscription dans les programmes liés aux métiers de la construction ont bondi. Pour la deuxième année consécutive, l'Institut, situé à Calgary, ouvre davantage de places dans ses programmes de formation d’apprenti.

Jim Szautner attribue cet engouement renouvelé, entre autres, aux taux d'embauche de 90 % à 100 % pour les diplômés.

Pour Benjamin Henninger, ces nouveaux travailleurs demandent aussi de la formation sur le terrain, ce qui engendre des coûts et des retards. Si tu as un nombre d‘apprentis très élevé par rapport à ton nombre de compagnons, ça diminue la qualité du travail et le travail doit être refait , explique l'entrepreneur.

Un manque de logements

La pression sur Calgary s’est grandement accrue ces derniers mois. Frano Cavar rapporte que 40 000 personnes y emménagent chaque année. Ce sont les chiffres de l’an dernier, ce qui est 20 000 à 25 000 de plus que ce que la ville accueille normalement , déclare le directeur des relations gouvernementales.